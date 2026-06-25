По-малко от 24 часа след трагедията на "Тракия": Камион прелетя през мантинелите и удари кола (ВИДЕО)

Втора катастрофа с камион, който е минал през мантинелите и е ударил лека кола, е станала на магистрала "Струма" при разклона при Бучино. Причините за инцидента не са ясни, както и има ли пострадали. В района се е образувала тапа, пишат очевидци в социалната мрежа.

Тежкият инцидент става за по-малко от 24 часа, след като камион скъса мантинелата на магистрала "Тракия" в сряда (24 юни) и се удари в кола, като загинала трима души. "Мисля, чи диалогът за бетонените предпазни съоръжения излиза много спешно на дневен ред", написа в профила си във Facebook Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП). ОЩЕ: Тежка катастрофа със загинали затвори магистрала "Тракия"