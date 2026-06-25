"Златното момче" на Бразилия се завърна в игра и изравни рекорд на великия Пеле

Решението на Карло Анчелоти да включи Неймар в състава на Бразилия за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, със сигурност предизвика недоумение, особено след като той се бореше с травма и пропусна първите два мача. Но все пак 34-годишният футболист е рекордьор по отбелязани голове за "селесао" за всички времена и се радва на статут на герой в най-емблематичната футболна нация на планетата. В разцвета на силите си Неймар беше един от най-добрите играчи в света, но кариерата му претърпя рязък спад през последните години, поради контузии и преследването на финансови облаги за сметка на славата.

Неймар облече тениската на Бразилия

Спечелването на Световното първенство е върхът за всеки бразилски футболист, а Неймар преживя голямо разочарование, след като не успя да постигне най-голямата си цел. Анчелоти обаче предостави на този изключително талантлив нападател една последна възможност. 34-годишният футболист успя да се възстанови и се завърна в игра за последния мач на Бразилия от груповата фаза срещу Шотландия. Той изигра близо 20 минути при победата на "селесао" с 3:0. По този начин Неймар изравни постижение на великия Пеле, превръщайки се в едва втория играч с №10 на гърба си, който участва на четири световни първенства.

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Макар Неймар безспорно да е загубил част от силата си, "Златното момче" на бразилския футбол има отлични постижения в големи турнири и Анчелоти ще се надява, че в бутонките му все още е останала капка магия. Пеле, Зико, Ромарио, Роналдиньо, Роналдо, Кафу - списъкът с легендарните бразилци е безкраен, а Неймар със сигурност заема място сред пантеона на великите играчи на "селесао". Звездата на Сантос е рекордьорът по отбелязани голове за националния отбор със 79 попадения в 128 мача, което надминава рекорда на легендарния Пеле от 77 гола. Познат с любов като "краля", Пеле доведе Бразилия до три световни титли през 1958, 1962 и 1970 г. Макар това постижение да убягва на Неймар, неговият рекорд на световни първенства е много впечатляващ и е основен фактор за това, че Анчелоти пое риска да го повика в националния отбор.

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