Фланелката, която взриви Италия и върна света към един от най-мрачните периоди в историята на човечеството

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

„Срам!“, „Позор!“, „Как го допуснахме?“. Предполагам, че това са били само част от думите, използвани в редица кабинети из Италия в края на ноември 1992 година. Причината – една фланелка, която взриви страната, а малко по-късно и целия свят, и върна хората към един от най-мрачните периоди в историята на човечеството. Този на Втората световна война и Нацистка Германия.

Фиорентина и „Лото“ сътворяват огромен гаф

След края на сезон 1990/91 година договорът за екипировка на италианския Фиорентина с компанията „Абиляменто Спортиво“ изтича. Тогава ръководството на „виолетовите“ решава да сключи контракт с друга местна фирма за спортни стоки - „Лото“. Първият сезон на тяхното партньорство преминава отлично, като компанията успява да изработи красиви екипи за емблематичния тим от Флоренция.

През сезон 1992/93 обаче „Лото“ и Фиорентина сътворяват огромен гаф, който все още не е забравен от феновете на клуба. Дизайнерите на компанията искат да създадат уникален гостуващ екип за тима. Затова те решават да заложат хем на прост дизайн, хем на сложни геометрични елементи. Така от „Лото“ се спират на варианта фланелката да е с чисто бял торс, а раменете и ръкавите да са в емблематичното виолетово. Върху тях са включени и въпросните сложни геометрични елементи.

Фланелката е одобрена от ръководството на Фиорентина и е избрана за втори екип, който ще бъде използван при гостуванията на тима. Сезонът започва и всичко върви отлично до края на ноември 1992-ра. Тогава „виолетовите“ имат две поредни визити в Серия А – на Бреша и Наполи.

Гневен читател информира местен вестник за дизайна на фланелката

След гостуването в Неапол в редакцията на вестник „L'Unita“ пристига писмо от читател. В него той изразява възмущението си от екипите за гостуване на Фиорентина, тъй като на тях има изобразена свастика – символ, използван от Адолф Хитлер в Нацистка Германия по време на Втората световна война, в която загиват над 70 милиона души.

The infamous Fiorentina 92/93 away shirt 👀 ✅ Banned ✅ Iconic sponsor 🔗... Posted by Football Finery on Friday, September 5, 2025

До онзи момент никой не е обърнал внимание, но наистина сложните геометрични елементи, използвани на раменете и ръкавите на фланелката на Фиорентина, образуват свастики. Това е огромен удар по имиджа на клуба. Феновете са бесни, тъй като „виолетовите“ дълги години са свързвани с фашисткия режим на Бенито Мусолини. Един от основателите на Фиорентина е Луиджи Ридолфи – член на партията на Дучето. Стадионът на тима пък първоначално е кръстен на Джовани Берта, който е радетел в популяризирането за фашистката идеология.

Скандалът в Италия се разразява с бясна скорост, а това може да се окаже пагубно за Фиорентина и „Лото“. Затова и клубът веднага вади от употреба фланелката. Компанията за спортни стоки пък я изтегля от пазара и в рамките на само няколко дни успява да изработи нов екип за „виолетовите“. Той е доста по-семпъл – обикновена бяла фланелка, на която има леки мотиви в цветовете на клуба.

За капак Фиорентина изпада в Серия Б

В крайна сметка Фиорентина изиграва само 4 мача със скандалния екип, преди той да бъде изтеглен. За капак тимът се представя ужасяващо в Серия А и, въпреки че разполага със звезди от ранга на Габриел Батистута, Щефан Ефенберг и Брайън Лаудруп, след края на сезона изпада в Серия Б и напуска италианския елит за първи път от 54 години. Краят на кампанията бележи и края на сътрудничеството между Фиорентина и „Лото“. Италианската компания е заменена от германската „Улшпорт“.

Никой не може да твърди дали огромният скандал с фланелката със свастика е повлиял на Фиорентина, за да изпадне в Серия Б. Може би, да. Но е факт, че тогавашното ръководството на „виолетовите“ и „Лото“ сътвориха чудовищен гаф. Гаф, който ще бъде помнен още дълги години от феновете на клуба.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „Пас към миналото“: Проклятието, което вече 63 години тегне над един от европейските грандове