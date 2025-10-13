Проклятието, което вече 63 години тегне над един от европейските грандове

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Футболистите, както повечето спортисти, са доста суеверни хора. Понякога са такива, без да го осъзнават. Просто в спорта е така - веднъж биеш, веднъж падаш. Когато вкараш гол, искаш и в следващия мач да имаш поне толкова добро представяне. Затова решаваш, че ще излизаш на терена само с левия крак, че няма да биеш удари към вратата на загрявката, за да не си „изгърмиш куршумите“ и т.н., и т.н. И това става рутина, става част от теб.

В света също така има и един отбор, за който можем да кажем, че е много суеверен. Европейски гранд, който вече 63 години е преследван от проклятие. Проклятие, което го обрича да не може да спечели голям турнир. Името на този отбор е Бенфика!

Бенфика е един от водещите отбори в Европа

В началото на 60-те години на XX век Бенфика е един от най-силните отбори в света. Португалците са водени от именития треньор Бела Гутман, а в състава им личат имената на легенди от ранга на Еузебио, Сантана, Хосе Агуас и Хосе Аугусто. През 1961-ва „лисабонските орли“ побеждават Барселона на финала и печелят Купата на европейските шампиони – най-голямото отличие в клубния футбол на Стария континент.

Следващата година историята се повтаря. Бенфика отново е носител на КЕШ. Този път жертва на португалците става другият испански гранд Реал Мадрид. С тези си два успеха „орлите“ се превръщат в отбор, с който всеки трябва да се съобразява. Разбира се, футболистите и треньорския щаб се автоматично стават звезди и световно известни имена.

Проклятието на Бела Гутман

След победата срещу Реал обаче в Бенфика настъпва разрив в отношенията. Треньорът Бела Гутман решава, че е време да говори с ръководството на клуба за вдигане на заплатата му. Унгарецът обаче получава категоричен отказ. Това го вбесява и той решава да си събере багажа. При напускането си на Бенфика наставникът проклина отбора в следващите 100 години да не може да спечели европейско отличие.

В крайна сметка двете страни се разделят и всеки тръгва по своя път. Този на Бенфика обаче е доста трънлив. Тимът продължава да е сред водещите отбори в Европа, като се класира на финала за КЕШ през 1963-та, 1965-та и 1968-ма. „Лисабонските орли“ обаче губят и трите двубоя съответно от Милан, Интер и Манчестър Юнайтед. Проклятието явно работи!

Еузебио отива на гроба на Гутман да го моли да свали проклятието

През 1983 година Бенфика отново достига до финал. Този път за Купата на УЕФА. Португалците претърпяват обаче ново крушение, след като трофеят отива в ръцете на Андерлехт. През 1988-ма и 1990-та „орлите“ пак са на финал за КЕШ. И отново губят. Този път от ПСВ Айндховен и Милан.

Любопитното е, че двубоят с „росонерите“ се играе на стадион „Паркен“ във Виена. Именно в австрийската столица е погребан Бела Гутман след кончината си през 1981-ва. Преди мача между Бенфика и Милан самият Еузебио отива на гроба на бившия си наставник, за да го помоли да махне проклятието. Е, това така и не се случва и Бенфика губи пети финал за КЕШ.

В последните години Бенфика изгуби още два финала

Проблемите на Бенфика с проклятието на Бела Гутман не спират дотук. През 2013-та и 2014-та тимът стига до два поредни финала в турнира за Лига Европа. Изходът – загуби от Челси и Севиля. Именно това са последните финали, които „лисабонските орли“ достигат в евротурнирите.

Все пак през сезон 2021/22 феновете на португалския гранд имаха повод да се усмихнат. Отборът до 19 години спечели Младежката Шампионска лига, след като на финала победи Ред Бул Залцбург. Тогава много хора си отдъхнаха и обявиха края на проклятието на Бела Гутман. Дали обаче това е така и дали представителният отбор на Бенфика скоро ще успее да спечели европейски трофей, предстои да видим, тъй като простата аритметика показва, че на „орлите“ им остават още 37 години ходене по мъките.

Автор: Бойко Димитров

