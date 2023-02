Футболът не е просто игра: Турски фенове с възхитителен жест (ВИДЕО)

Възхитителен жест направиха феновете на "черните орли" през първото полувреме на срещата. Точно в 4:17 минута мачът бе прекъснат, за да полетят хиляди играчки от трибуните към терена. Времето е препратка към часа на първия трус в Турция. Прекрасният акт на запалянковците е част от кампанията "Тази играчка е за теб, приятелю", която е организирана в чест на пострадалите малчугани от трагедията в страната.

TURKISH FANS HELP CHILDREN IMPACTED BY EARTHQUAKE 🇹🇷❤️ Amazing scenes at Besiktas, as fans flood the pitch with stuffed animals and toys for the thousands of children affected by the tragic earthquake in Turkey. Football as healing, positive force.pic.twitter.com/GinRRIA0il