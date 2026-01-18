Гениалният ход на Майкъл Карик, който донесе победата на Манчестър Юнайтед срещу Сити

Феновете на Манчестър Юнайтед най-накрая получиха глътка свеж въздух. Първият мач на Майкъл Карик начело на отбора след уволнението на Рубен Аморим едва ли можеше да се развие по-добре. Десният бек на Юнайтед Диого Далот може да се счита за късметлия, че остана на терена след груб фаул срещу Жереми Доку в 10-ата минута, но се отърва само с жълт картон, показан от съдията Антъни Тейлър. В дерби, което на моменти приличаше на старомодно с много сблъсъци, и двата отбора създадоха опасности през първото полувреме, преди Юнайтед да излезе напред чрез Брайън Мбеумо в 65-ата минута.

Фенове и легенди на Юнайтед останаха очаровани от дебюта на Карик

Камерунският национал завърши плавна контраатака, като промуши топката покрай Джанлуиджи Донарума в далечния ъгъл, за радост на верните фенове на Юнайтед на "Олд Трафорд". 12 минути по-късно Патрик Доргу удвои преднината на домакините, като се възползва от центриране на Матеус Куня и изпревари защитника Рико Люис. По-рано на Юнайтед бяха отменени два гола за засада - на Амад Диало и Бруно Фернандеш, преди третият да бъде отменен, след като Мейсън Маунт помисли, че е направил резултата класически в добавеното време на второто полувреме, но Куня беше счетен за засада в подготовката, така че резултатът остана 2:0.

С тази победа Юнайтед се изкачи на четвърто място преди мача на Ливърпул срещу Бърнли. Карик получи похвали от няколко бивши играчи след мача, а феновете на тима смятат, че са забелязали ключова тактическа промяна от страна на новия треньор, която помогна на "червените дяволи" да победят Манчестър Сити с 2:0 в дербито на Манчестър. Рой Кийн заяви пред Sky Sports: "Беше перфектен следобед за Юнайтед. Не е като да са имали късмет. Те доминираха в мача, отбелязаха два гола и можеха да отбележат още. Най-добрите играчи се представиха добре, като Бруно. Играчите оказаха голямо влияние. Сити е малко извън форма. Липсва им интензивност. Майкъл Карик беше перфектно."

Но какво промени Карик, което даде резултат срещу Сити?

Феновете в социалните медии предположиха, че ключова тактическа промяна е направила разликата в събота, и имат право. Страницата за анализи Aaron’s Analytics обясни: "4-2 изграждане от удари от вратата, но можете да видите колко лесно се преминава към 2-3-5, с Амад, който се придвижва навътре, и Далот, който държи дясното крило. Карик е приложил ясни, прости принципи за кратко време. Доказателство, че не са необходими месеци, за да се постигнат видими промени."

Друг фен коментира: "Точно така, относно тактическата промяна! Карик доказва, че простите принципи действат бързо. Юнайтед вече изглежда много по-балансиран." А трети добави: "Мейну е свързващо звено. Комбинацията Мбеумо + Бруно 9,5/10 претоварва Родри. Доргу се използва като чист бегач. Дотук Карик показва солидно профилиране." Тестовете за Карик не свършват с дербито на Манчестър, тъй като след само една седмица "червените дяволи" ще гостуват на лидера в класирането Арсенал. Срещата на "Емирейтс" ще се проведе в неделя, 25 януари, от 18:30 часа българско време.

