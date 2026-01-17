Сензация във Висшата лига! Вдъхновен Юнайтед разби Сити в дебюта на Майкъл Карик

Отборът на Манчестър Юнайтед буквално разби Манчестър Сити, побеждавайки го с 2:0 като домакин в голямото дерби от 22-ия кръг на Висшата лига. Макар и крайният резултат да не бе толкова изразителен, "червените дяволи" тотално надиграха съперника си на "Олд Трафорд", като уцелиха няколко греди, направиха куп пропуски, а освен това им бяха отменени три гола. Хората на Пеп Гуардиола не успяха да се противопоставят по никакъв начин на възпитаниците на Майкъл Карик в неговия дебют като мениджър на Юнайтед.

Край на надеждите за титла? Манчестър Юнайтед разпиля Манчестър Сити

Манчестър Юнайтед излезе мотивиран до краен предел под ръководството на новия наставник Майкъл Карик. Брайън Мбемо заигра на върха на атаката, а първото полувреме бе по-силно за "червените дяволи", особено чрез активния Амад Диало на фланга. Хората на Карик на два пъти отбелязаха гол във вратата на Сити, но попаденията бяха отменени заради засади. Хари Магуайър пък уцели греда, а Бруно Фернандеш и Брайън Мбемо пропиляха много добра голова ситуация за домакините. Въпреки силната игра на Юнайтед, двата тима се прибраха при резултат 0:0 на полувремето.

Още: Шанс за Ман Юнайтед? Един от най-добрите мениджъри във Висшата лига обяви, че остава без клуб

Сити изглеждаше неузнаваем на "Олд Трафорд", Юнайтед бе във вихъра си

На почивката Пеп Гуардиола извърши двойна смяна, включвайки Нико Райли и Райън Шерки на местата на Алийн и Фодън. В 58-ата минута Юнайтед отново изпусна великолепен шанс да поведе. Амад Диало получи дълго подаване на десния фланг, откъдето елиминира съперник и стреля опасно към вратата на Сити. Джанлуиджи Донарума изби топката в краката на Каземиро, който излезе очи в очи с вратаря, но италианският страж някак успя да спаси и неговия удар.

В 63-ата минута Донарума извади опасен удар и на Брайън Мбемо. Две минути по-късно Юнайтед най-после стигна до откриване на резултата. "Дяволите" организираха бърза контраатака, при която Бруно Фернандеш изведе Брайън Мбемо, а той изстреля удар по диагонала, с който матира иначе отличния в този ден Донарума - 1:0! В 76-ата минута Юнайтед удвои аванса си. Матеуш Куня проби по десния фланг, откъдето успя да центрира в наказателното поле, а Патрик Доргу изскочи от задни позиции, за да засече за 2:0!

В добавеното време на мача попадение отбеляза и Мейсън Маунт, но след намесата на ВАР голът бе отменен заради засада. В класирането Сити остава на второ място с 43 точки - на шест точки зад лидера Арсенал, който е с мач по-малко. Юнайтед пък се изкачи временно до четвърто място с 35 точки, изравнявайки се по точки с петия Ливърпул, който по-късно домакинства на Бърнли.

Още: Пореден гранд се нареди на опашката за капитана на Манчестър Юнайтед