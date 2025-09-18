Гьозтепе на Станимир Стоилов е номер 1 в Турция по уникален показател

Турският тим Гьозтепе, който е предвождан от българския специалист Станимир Стоилов, е номер 1 в страната по уникален показател. Клубът от Измир е лидер по приходи от трансфери за изминалия летен трансферен прозорец. Тимът на Гьозтепе е на плюс от близо 20 милиона евро, като се смятат приходите и разходите от закупени и продадени играчи. Никой друг клуб в страната не може да се похвали с такъв положителен баланс.

Гьозтепе приключи лятото на плюс 20 милиона евро

През изминалото лято Гьозтепе реализира много сериозен изходящ трансфер, продавайки голмайстора си Ромуло на РБ Лайпциг за 20 милиона евро. Сделката дори може да достигне 25 милиона евро, ако се активират всички бонуси по сделката, които се смятат за лесни за постигане. Освен Ромуло, Гьозтепе продаде и друг нападател - Емерсон. Той бе трансфериран за 3,5 милиона евро в Тулуза. Халфът Давид Тиянич пък отиде в Ал Наджма за 1,2 млн. евро.

Отборът на Мъри Стоилов е номер 1 по приходи от трансфери

В същото време Гьозтепе привлече девет нови футболисти, но най-скъпото попълнение бе на стойност 1,5 млн. евро - Жандерсон от Витория Байя. Иначе най-много разходи за трансфери е направил Галатасарай, който е похарчил 131,5 млн. евро. Само Виктор Осимен излезе на клуба 75 млн. евро, а по около 30 милиона излязоха трансферите на Вилфред Синго от Монако и Оурджан Чакър от Трабзонспор.

Галата взе и Лирой Сане от Байерн и Илкай Гюндоган от Манчестър Сити, които дойдоха като свободни агенти, а приходите от продадени играчи са едва 9 млн. евро. Във Фенербахче пък разходите за трансфери са близо 60 млн. евро, а пък защитникът Юсуф Акчичек бе продаден за 22 млн. евро на Ал Хилал, пише Gong, цитирайки турските медии.

