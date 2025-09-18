Симеоне не е бил най-скандалният при сблъсъка снощи! Вижте какво направи негов асистент (ВИДЕО)

В мач от първия кръг на Шампионска лига Атлетико Мадрид загуби от Ливърпул с 2:3 след драматичен гол в последните минути на "Анфийлд". Мърсисайдци поведоха с 2:0 още в 6-ата минута, но „дюшекчиите“ не се предадоха. Маркос Йоренте вкара два гола, с които изравни резултата. И така до добавеното време, когато Върджил ван Дайк вкара победния гол в 92-рата минута. Но Диего Симеоне отново успя да се конкурира за най-интересен момент в мача.
Диего Симеоне се нахвърли върху фен, след като 90 минути търпя обиди
В типичен негов стил, Чоло се хвърли в разправа с един от феновете на Ливърпул. След третия гол на „червените“ той се спусна към запалянкото и съдиите едва го удържаха. След мача Симеоне обясни: „Моята реакция на обидите не е оправдана, но не знаете какво е да бъдете обиждани непрекъснато в продължение на 90 минути. И разбира се, когато съперникът вкара гол, се обръщаш и те продължават да те обиждат. Реферът ми каза, че ме разбира, но се надявам ако от Ливърпул идентифицират човека, да има последствия за него“.
Симеоне не е бил човекът с най-шокиращи действия в мелето
Но изненадващото е, че треньорът на Атлетико не е човекът с най-скандалните действия в тази ситуация. Върху фена се нахвърли и голяма част от щаба на мадридчани, но един от помощниците на Симеоне надмина всички. Той хвърли бутилка с вода по фена, след което си тръгна. Но явно реши, че не е било достатъчно и веднага се върна да довърши. Той проби тълпата и заплю почитателя на Ливърпул.
After VanDijk’s late goal for Liverpool, Diego Simone and his assistant charged at Anfield fans throwing water bottle and spitting on the fans.— 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐬🏖️ (@NikolasRMFC) September 18, 2025
pic.twitter.com/1EEbmBLb2m https://t.co/WrcDZiIapC
Чоло ще пропусне следващия мач на Атлетико
Последиците за Атлетико Мадрид след случката се изразяват в червен картон за Диего Симеоне, който ще наблюдава следващия двубой на възпитаниците си от трибуните. Срещата ще бъде домакинство на Айнтрахт Франкфурт и ще се проведе на 30 септември. Освен загубата от Ливърпул, Атлетико Мадрид изигра и четири мача в Ла Лига през този сезон. Там картинката също не е розова, тъй като „дюшекчиите“ са на 11-то място с актив от пет точки. В четирите мача отбора на Симеоне записа само една победа, две равенства и една загуба.
