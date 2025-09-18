Симеоне не е бил най-скандалният при сблъсъка снощи! Вижте какво направи негов асистент (ВИДЕО)

В мач от първия кръг на Шампионска лига Атлетико Мадрид загуби от Ливърпул с 2:3 след драматичен гол в последните минути на "Анфийлд". Мърсисайдци поведоха с 2:0 още в 6-ата минута, но „дюшекчиите“ не се предадоха. Маркос Йоренте вкара два гола, с които изравни резултата. И така до добавеното време, когато Върджил ван Дайк вкара победния гол в 92-рата минута. Но Диего Симеоне отново успя да се конкурира за най-интересен момент в мача.

Диего Симеоне се нахвърли върху фен, след като 90 минути търпя обиди

В типичен негов стил, Чоло се хвърли в разправа с един от феновете на Ливърпул. След третия гол на „червените“ той се спусна към запалянкото и съдиите едва го удържаха. След мача Симеоне обясни: „Моята реакция на обидите не е оправдана, но не знаете какво е да бъдете обиждани непрекъснато в продължение на 90 минути. И разбира се, когато съперникът вкара гол, се обръщаш и те продължават да те обиждат. Реферът ми каза, че ме разбира, но се надявам ако от Ливърпул идентифицират човека, да има последствия за него“.

Симеоне не е бил човекът с най-шокиращи действия в мелето

Но изненадващото е, че треньорът на Атлетико не е човекът с най-скандалните действия в тази ситуация. Върху фена се нахвърли и голяма част от щаба на мадридчани, но един от помощниците на Симеоне надмина всички. Той хвърли бутилка с вода по фена, след което си тръгна. Но явно реши, че не е било достатъчно и веднага се върна да довърши. Той проби тълпата и заплю почитателя на Ливърпул.

After VanDijk’s late goal for Liverpool, Diego Simone and his assistant charged at Anfield fans throwing water bottle and spitting on the fans.



So characteristic of Simeone and his Atletico Madrid after every defeat. Sore losers 🤡



pic.twitter.com/1EEbmBLb2m https://t.co/WrcDZiIapC — 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐬🏖️ (@NikolasRMFC) September 18, 2025

Чоло ще пропусне следващия мач на Атлетико

Последиците за Атлетико Мадрид след случката се изразяват в червен картон за Диего Симеоне, който ще наблюдава следващия двубой на възпитаниците си от трибуните. Срещата ще бъде домакинство на Айнтрахт Франкфурт и ще се проведе на 30 септември. Освен загубата от Ливърпул, Атлетико Мадрид изигра и четири мача в Ла Лига през този сезон. Там картинката също не е розова, тъй като „дюшекчиите“ са на 11-то място с актив от пет точки. В четирите мача отбора на Симеоне записа само една победа, две равенства и една загуба.

