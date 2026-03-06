Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Гьозтепе расте под ръководството на Стоилов - стойността на отбора стигна колосална сума

06 март 2026, 21:22 часа 328 прочитания 0 коментара
Гьозтепе расте под ръководството на Стоилов - стойността на отбора стигна колосална сума

Работата на Станимир Стоилов в турския Гьозтепе отново получава високи оценки, след като отборът продължава да бележи впечатляващ финансов ръст. Според актуализацията на Transfermarkt за цените на футболистите в турската Суперлига, „жълто-червените“ увеличават стойността си с цели 33% и вече се оценяват на 57,05 милиона евро. Това класира Гьозтепе на шесто място в елита на Турция, след грандовете Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ, Трабзонспор и Истанбул Башакшехир, клубове с далеч по-големи финансови възможности. 

Гьозтепе на Мъри на шесто място в Турция на шесто място по стойност на играчите

Сред играчите с най-значителен скок в пазарната стойност е бразилецът Хуан, който вече струва 8 милиона евро – увеличение от 100%. Подобно поскъпване има и дефанзивният халф Антъни Денис, чието представяне му донесе 3 милиона евро ръст, достигайки също 8 милиона. евро.  

Още: След издънка и освиркване от феновете: Мъри Стоилов призна грешките на Гьозтепе и обясни неочаквано решение

Гьозтепе

Други футболисти на клуба също отбелязват сериозни промени. Арда Окан Куртулан видя цената си да се удвоява до 5 милиона. евро, а нападателят Жандерсон и Малком Бокеле вече са оценявани на по 4,5 милиона евро. Халфът Новатус Мироши се увеличи на 3,5 милиона евро, докато Матеуш Лис и Амин Шерни достигат по 2,5 милиона евро. Новото попълнение Гилерме Луиз впечатли с ръст от 350 хил. евро до 1,5 милона евро. 

Българският национал Филип Кръстев остава с непроменена стойност – 3,5 милиона евро. В същото време Хуан и Антъни Денис попадат в топ 10 на играчите в Суперлигата с най-голямо покачване на цената си, което допълнително подчертава успешната работа на Стоилов в клуба.

Още: Мъри Стоилов след разгрома от Бешикташ: „Целите ни не подлежат на съмнение“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Станимир Стоилов Гьозтепе
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес