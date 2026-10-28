Голяма легенда на Ман Юнайтед каза кой трябва да бъде следващият треньор на "червените дяволи"

Манчестър Юнайтед е в голяма криза, след като спечели само 2 мача от началото на новия сезона и няма победа в последните си 8 срещи. В крайна сметка от ръководството решиха да дадат още време на треньора Майкъл Карик, но никой не знае кога той може да се раздели с клуба по една или друга причина. една от най-големите легенди на Ман Юнайтед Пол Скоулс изказа мнението си за това кой трябва да бъде новия мениджър на клуба. Според него Антонио Конте трябва да поеме "червените дяволи".

Пол Скоулс: "Той даде сигнали, че иска да дойде"

Ето какво заяви Пол Скоулс: "Трябва да избереш мениджър, за когото вярваш, че ще върне отбора към борбата за титлата във Висшата лига. От тримата бих избрал Антонио Конте, но с едно огромно предупреждение. Той даде сигнали, че иска да дойде, и съм почти сигурен, че клубът е разговарял и с тримата. Не мога да разбера защо би искал тази работа, защото според мен отборът не е достатъчно добър за него.

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"Погледнете какво направи в Ювентус"

Когато говорим за най-добрите треньори на най-високо ниво, Конте е далеч пред останалите. Погледнете какво направи в Ювентус, а след това отиде в Наполи и спечели титлата. Знам, че е избухлив и може да бъде луд, но когато става дума за успешни мениджъри в големите клубове, той е с класа над другите. Не ме интересува дали назначението ще бъде краткосрочно. Ако остане 18 месеца и върне Юнайтед в битката за титлата, това ще е успех. Конте трябва да дойде и да разтърси съблекалнята".

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