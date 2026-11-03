Хари Кейн за тежкия трус в Байерн Мюнхен: Борим се във всеки момент

Носителят на "Златната топка" Хари Кейн сподели впечатленията си за представянето на Байерн Мюнхен. Той смята, че са на правилен път въпреки трудната седмица, в която останаха без старши треньора си Венсан Компани и няколко ключови футболисти, преди двубоя срещу Атлетико Мадрид в Шампионска лига.

Хари Кейн за драстичните крайности и личните успехи през изминалата седмица

Компани колабира по време на тренировка и беше хоспитализиран. Няколко дни по-късно белгийският наставник беше изписан от болницата, но се очаква да продължи възстановяването си и за момента не се знае окончателна дата за завръщането му.

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Баварците също така ще са без офанзивните играчи Исмаел Сайбари и Серж Гнабри, които получиха контузии при равенството 2:2 срещу Борусия Дортмунд в събота, а първият от тях дори ще трябва да претърпи операция. Междувременно Джамал Мусиала и Луис Диас продължават да отсъстват заради травми.

"Това беше една седмица с много различни емоции. За мен беше страхотна в личен план, но имаше някои негативи с треньора и контузиите. Много крайности. Трябваше да се справим с това и то ни сплоти още повече", заяви Хари Кейн, цитиран от агенция Ройтерс.

"За момента се борим във всеки момент. Липсват ни някои ключови играчи и нашият треньор, но това дава възможност на всички от този отбор да се докажат", каза Кейн.

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