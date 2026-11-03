Войната в Украйна:

Хари Кейн за тежкия трус в Байерн Мюнхен: Борим се във всеки момент

03 ноември 2026, 19:08 часа 245 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хари Кейн за тежкия трус в Байерн Мюнхен: Борим се във всеки момент

Носителят на "Златната топка" Хари Кейн сподели впечатленията си за представянето на Байерн Мюнхен. Той смята, че са на правилен път въпреки трудната седмица, в която останаха без старши треньора си Венсан Компани и няколко ключови футболисти, преди двубоя срещу Атлетико Мадрид в Шампионска лига.

Хари Кейн за драстичните крайности и личните успехи през изминалата седмица

Компани колабира по време на тренировка и беше хоспитализиран. Няколко дни по-късно белгийският наставник беше изписан от болницата, но се очаква да продължи възстановяването си и за момента не се знае окончателна дата за завръщането му.

Още: Кейн е изпреварил Мбапе с под 30 точки за "Златната топка": Ясно е къде е отишъл гласът на България

Байерн Мюнхен

Баварците също така ще са без офанзивните играчи Исмаел Сайбари и Серж Гнабри, които получиха контузии при равенството 2:2 срещу Борусия Дортмунд в събота, а първият от тях дори ще трябва да претърпи операция. Междувременно Джамал Мусиала и Луис Диас продължават да отсъстват заради травми.

"Това беше една седмица с много различни емоции. За мен беше страхотна в личен план, но имаше някои негативи с треньора и контузиите. Много крайности. Трябваше да се справим с това и то ни сплоти още повече", заяви Хари Кейн, цитиран от агенция Ройтерс.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"За момента се борим във всеки момент. Липсват ни някои ключови играчи и нашият треньор, но това дава възможност на всички от този отбор да се докажат", каза Кейн.

Още: Реал Мадрид и Барселона опитали да привлекат носителя на "Златната топка"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Байерн Мюнхен Хари Кейн
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес