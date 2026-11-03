Психиатър: В момента наблюдаваме подмяна на европейското бъдеще на България, това парализира хората

„Мисля, че основният страх, или поне този, който аз идентифицирам или откривам в себе си, е, че ще получаваме повече от същото. А кое е това, което получаваме на този етап - най-вече по много интензивен начин по време на предизборната кампания? Това е страх от агресивно отношение към опонента, от задушаване и заглушаване на опонента. Имам предвид дебата - начинът, по който той се случи“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV психиатърът д-р Владимир Сотиров.

„Ето, дори сега, когато идвах насам и се возех в таксито, попитах таксиметровия шофьор защо според него се случи така, както се случи – Илияна Йотова спечели, а Гюров загуби. Той ми каза: „Защото на дебата тя се държа много агресивно. Затова спечели“, разказа д-р Сотиров.

„Което само по себе си е парадокс. Как може да спечели човек, който се държи агресивно? И тук има, според мен, нужда от психологическо обяснение. Аз мисля, че хората не просто толерираме насилието и агресията. Ние се идентифицираме с тях, защото самите ние ги практикуваме в живота си. Защото насилието е норма, така да се каже. Враждебността, озлоблението, агресивното отношение са норма. Ние сме отгледани по този начин“, коментира той. „И когато ги видим официално показвани по телевизията, ние се разпознаваме в тях. Идентифицираме се с този, който практикува насилие. Виждаме себе си“, посочи психиатърът.

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„До такава степен, че един човек, който има претенцията да представлява хората, народа в Народното събрание – депутатът Слави Василев от „Прогресивна България“ – написа в профила си преди няколко дни, след дебата: „Илияна Йотова размаза Гюров. Такъв бой отдавна не бях гледал.“ И нещо от този сорт“, посочи Владимир Сотиров. „Аз мисля, че този вкус към насилието, тази страст, с която се практикува, толерира и промотира насилието, е най-големият риск, най-голямата опасност“, допълни той.

“Mисля, че един от много широко разпространените страхове, и това е най-вече в средите на демократичната общност, на хората, които застанаха и избраха Гюров, е страхът от отнемане на бъдещето. Страхът от липса на бъдеще. Това е причината, поради която сега, според мен, голяма част от тези хора са притихнали и не знаят какво да мислят. Те не могат да осмислят това, което се е случило. Ние в момента нямаме думи, за да назовем този процес, който се случи. Той е подмяна на бъдещето на България, подмяна на европейското бъдеще на България. Всъщност това, което сега ни се предлага, е точно обратното на онова, което през последните десетилетия се опитваме да постигнем”, коментира д-р Владимир Сотиров.

„Тази подмяна на националния интерес и на посоката, в която се движи държавата, според мен парализира до голяма степен хората. Те са до такава степен объркани и уплашени, че не могат да намерят думи, за да назоват това, което се случва в тях – този ужас, който ги изпълва“, посочи психиатърът.

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По думите му хората не са толкова глупави, че да смятат, че ще ни изпратят на война в Украйна, да воюваме срещу украинците, да се бием срещу когото и да било. “Това е приказка за наивници. Сигурно има наистина много глупави хора, но не мисля, че повечето българи са се вързали на тези страхове. Мисля, че повечето българи, които избраха Йотова и компанията на Радев да управляват България, са уплашени от перспективата – защото това, което се предлага като контрапункт на Йотова и Радев, са хора като Гюров. А за хора като Гюров се казва, че са успели сами. Те са се справили сами. Нито Радев се е справил сам, нито Йотова се е справила сама. Направили са кариера благодарение на подкрепата, която са получили от партийната номенклатура и семейството си, разбира се. Това да се справиш сам, се издига като основна ценност от хората, които популяризират ценностите на свободния свят. Там свободната инициатива, предприемачеството и образованието, на базата на които ти можеш да успееш, се издигат в основна цел на индивидуалното ни развитие“, посочи Владимир Сотиров.

„Изведнъж се оказва, че хората трябва да разчитат само на себе си или основно на себе си. Защото това е много плашещо – да не можеш да разчиташ на връзките си, на корупционните модели, с които си свикнал и с които си отраснал. Трябва да разчиташ на собствените си качества, които ти не си придобил, на всичкото отгоре. И нямаш. Защото разчиташ на мама и тати. Те да ти дадат старта в живота. Това е най-големият страх на българите – че трябва сами да се оправят, да бъдат автономни, да бъдат независими“, смята той.

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„Да функционираме в позиция на зависимост, в отношения на зависимост – така сме свикнали да функционираме цял живот. Някой да ни казва какво трябва да направим, кога трябва да го направим и да ни обезпечи с ресурс, за да го направим. Тогава ние можем да успеем в живота. Ако нямаме този гръб, тази подкрепа и тези връзки, тогава не можем сами да се справим“, коментира д-р Сотиров.

„Това е големият проблем на българите. Не сме свикнали да се оправяме сами и разчитаме на някой друг. Затова не гласуваме – не са ни казали за кого да гласуваме. Затова във втората половина на деня на втория тур на изборите се случи така, че в някои региони хората масова отидоха да гласуват – ударно, защото някой натисна копчето. Защото някой им каза: „Сега трябва да гласувате.“ А това да отидеш сам да гласуваш, без някой да ти казва - да избереш, да направиш свободен, автономен, независим избор, зад който да застанеш и който да отстояваш, и да поемеш персонална отговорност – не защото някой ти е казал, а защото ти си избрал. Това според мен е недостижимо за 70% от българите, които избраха да не го направят“, обясни д-р Владимир Сотиров.

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По думите му българите не вярват, че някой е успял сам, без да е използвал някакви корупционни модели. „Ако ти успееш, ти започваш да бъдеш мразен, защото със съществуването си показваш, че е възможно нещо, за което аз твърдя, че не е възможно. И ти със самото си съществуване ме опровергаваш. Ти си контрапункт на моята теза, на моята философия, на моето вярване и по този начин ме застрашаваш. Затова ти не трябва да съществуваш. Ти трябва да бъдеш унищожен, твоят бизнес трябва да бъде разрушен. Такива като теб не трябва да съществуват“, посочи още психиатърът за модела ни на мислене. „Умните и успешните хора предизвикват интензивна омраза. Тази омраза е разрушителна. Тя води до унищожаване на тези, които са успели“, допълни още той.

Според него, ако има кауза, която по някакъв начин може да ни обедини поне малко, то това е формирането на бъдещото поколение на децата на България. „Те са бъдещето на България, което означава, че националната кауза, според мен, трябва да бъде в това да създадем автономни, способни, независими хора, които могат да мислят самостоятелно, да носят отговорност за изборите си, да правят такива избори, да застават зад тях и да се самоовластяват. Тоест ние трябва да формираме граждани. Тогава, когато застанем зад тази кауза – образованието – и изградим такива българи, тогава имаме шанс България да успее“, смята още психиатърът.