Антирекорд бележи края на сезона за Григор Димитров

Първата българска ракета Григор Димитров е изправен пред един от най-трудните периоди в професионалната си кариера. Малко преди края на сезон 2026 бившият №3 в света заема 133-ото място в ранглистата на АТП, а вече изигра последния си двубой за сезон 2026. Така Димитров е на път да изпрати най-слабия си сезон от 2009 г. насам, когато завършва годината под №288. Още през следващия сезон обаче той се доближи до топ 100, а в продължение на 15 години неизменно бе сред водещите тенисисти в света.

Исторически срив за Григор Димитров с най-лошото си класиране от 2009 година

В този период Григор записа редица впечатляващи резултати, като три пъти завърши сезона в топ 10 - през 2014, 2017 и 2024 г. Настоящата кампания обаче се оказва коренно различна. Сериозният спад във формата, липсата на постоянство и ранните отпадания в турнирите се отразяват на позицията му в световната ранглиста.

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По-ниското класиране може да създаде допълнителни затруднения за българина при участието му в големите турнири. В зависимост от позицията му в ранглистата към съответните крайни срокове Димитров може да се окаже извън директния прием за основните схеми и да трябва да преминава през квалификации.

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