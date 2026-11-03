Учени записаха сигнал от дълбините на материята: Какво се крие там?

Учените успяха да засекат сигнал, идващ от дълбините на материята на най-микроскопичното ниво, изследвано някога.

Сигнал от дълбините на материята - какво се крие в него

Физици от университета в Кеймбридж за първи път откриха признаци на изключително рядък разпад на частици по време на експерименти в Големия адронен колайдер. Откритието доближава учените до изследването на непознат свят, който може да приютява неизвестни елементарни частици и нови фундаментални сили на природата, пише BBC.

Физиците са засекли сигнали за изключително редки разпади на частици, идващи от мащаб 100 милиарда пъти по-малък от размера на атом. Това е свят, толкова малък, че физиците са го нарекли „зептовиви“. Този свят съществува в мащаб от една милиардна от трилионна част от метъра или един зептометър.

Големият адронен колайдер позволява на частиците да се сблъскват с почти светлинна скорост. Те се разпадат на нови частици и тези изследвания ни помагат да разберем по-добре цялостната структура на Вселената.

В новите експерименти физиците сблъскали частици, съдържащи фундаменталните елементарни частици, които изграждат цялата обикновена материя, която познаваме. Тези частици са изключително нестабилни. Те съществуват само около една и половина трилиона от секундата, преди да се разпаднат. Чрез измерване на различни сценарии на разпад на тези кварки, физиците могат да открият влиянието на неизвестни частици и сили.

Физици за първи път откриха признаци на изключително рядък разпад на фундаменталните елементарни частици, който се случва само веднъж на всеки 10 милиарда разпадания на тези частици. Това е разпад на частица, съдържаща фундаменталните елементарни частици, на два мюона, които са по-тежки аналози на електроните.

Откритието доближава учените до изследването на непознат свят, който би могъл да съдържа нови частици и нови фундаментални сили на природата. Но физиците казват, че са необходими още експерименти, за да се потвърди окончателно откритието им.

Въпреки че резултатът е в съответствие с предсказанията на Стандартния модел на физиката на елементарните частици, по-нататъшни измервания на такива много редки разпади биха могли да помогнат на учените да търсят признаци на нова физика.

Учените също така вярват, че подобен разпад ще им позволи да открият неуловимата тъмна материя, която съставлява повече от 80% от Вселената. Тя все още не е открита директно, но влияе на обикновената материя със своята гравитация. Смята се, че в мащаба на „зептуниверсума“ частиците са по-чувствителни към тъмната материя, което може да повлияе на начина, по който кварките взаимодействат и се разпадат.

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