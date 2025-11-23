Исак влезе в историята на Ливърпул по кошмарен начин - направи нещо невиждано от повече от 100 години

Тъмните облаци над Александър Исак продължават да се сгъстяват, след като той изравни кошмарен антирекорд в историята на Ливърпул. Това се случи по време на загубата на мърсисайдци с 0:3 от Нотингам Форест в събота. Шведският национал започна мача, като отборът му претърпя шеста загуба в седем мача, което го оставя на 11-то място след 12 мача в лигата. Голове на Мурило, Николо Савона и Морган Гибс-Уайт гарантираха, че Форест за втора поредна година си тръгна с трите точки от "Анфийлд", след като с 1:0 миналия сезон.

Исак за пореден мач не успя да помогне на Ливърпул

Въпреки че имаше 75% владение на топката и 20 удара през целия мач, Ливърпул не успя да реализира натиска си в последната третина, като същевременно изглеждаше крехък в защита. Няколко играчи се представиха слабо, включително централният защитник Ибрахима Конате, който бе сменен на полувремето. Междувременно, Исак, който бе привлечен за рекордните за Великобритания 125 милиона лири, се мъчеше да създаде проблеми на гостите, преди да бъде сменен малко повече от 20 минути преди края.

Шведският национал е отбелязал само един гол и дал една асистенция в деветте си мача за Ливърпул, откакто пристигна от Нюкасъл през летния трансферен прозорец. Единственият му гол е срещу Саутхямптън в третия кръг на Карабао Къп през септември. И може да се каже, че Исак не е имал очаквания ефект, като до този момент е допринесъл с много малко за новия су отбор. Доказателство за това е, че нападателят изравни един нежелан рекорд срещу Форест.

Антирекорд за Александър Исак

Шведският национал стана първият играч, загубил и четирите си мача в първенството за Ливърпул от старта си, след Перси Сол преди 119 години през 1906 г., според анализ на Майкъл Рийд от "Opta". Статистиките от представянето му също не отразяват добре Исак, който имаше само 14 докосвания, най-малко от всички титуляри на "червените", докато никой друг полеви играч не записа по-малко от 40 докосвания по време на 67-минутното участие на 26-годишния футболист. Нападателят се нуждаеше от 64 минути, за да регистрира опит за гол, и дори той беше неточен.

След мача капитанът на мърсисайдци Върджил ван Дайк не сдържа емоциите си пред медиите и открито критикува съотборниците си, без да назовава конкретен играч. Мениджърът на тима пък Арне Слот се опита да обясни защо се е стигнало до това поражение.