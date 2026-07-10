Испания - Белгия НА ЖИВО: Куртоа опази вратата си от втори гол

Отборите на Испания и Белгия играят при резултат 1:0 в битка за място на 1/2-финалите на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. За последно двете страни се срещнаха на терена преди 10 години, когато "Ла Роха" победи с 2:0 в приятелски мач. Оттогава те не са преплитали пътищата си, а сега ще се изправят в най-важния им дуел до момента. Европейският шампион е определян за лек фаворит в двубоя, но белгийците не бива да бъдат отписвани след разгрома им над домакините от САЩ. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да го проследите НА ЖИВО тук.

НА ЖИВО: Испания 1:0 Белгия

Руди Гарсия бе принуден да направи една промяна в стартовия си състав, тъй като Юри Тилеманс се контузи по време на загрявката. Срещата започна с минути мълчание в памет на загиналите в горския пожар в Андалусия. След първия съдийски сигнал белгийците се понесоха в атака, но топката напусна очертанията на терена, преди да бъде отправен удар. В 4-а минута "Ла Роха" тръгна в предни позиции, но опитът за двоен пас на Ламин Ямал с Дани Олмо не сполучи. В следващите минути футболистите на Испания установиха контрол над топката и започнаха да оказват натиск над своя съперник. В 12-а минута Алекс Баена имаше претенции за дузпа, след като кълбото срещна играта на белгийски защитник от близка дистанция. Съдията Майкъл Оливър беше наблизо и реши, че няма нужда от наказателен удар, тъй като е нямало умисъл за играта с ръка. След това Дани Олмо бе намерен на отлична позиция в наказателно поле, но се забави и беше блокиран от белгийската отбрана.

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Моменти след това се стигна до първата по-опасна ситуация пред вратата на Унай Симон, но Максим Де Кайпер извърши нарушение в атака. В 20-а минута Ламн Ямал влезе добре навътре и потърси ъгъла, но ударът му излетя в аут, въпреки че останаха съмнения за рикошет в защитник в бяло. След половин час игра отлична атака в "червено" завърши с гол във вратата на Тибо Куртоа. Дани Олмо бе намерен в наказателното поле и стреля. Белгийският страж изби, но топката попадна право в краката на Фабиан Руис, който не сгреши за 1:0. Трябва да се отбележи, че полузащитникът бе единствента смяна на Луси де ла Фуенте в стартовия състав, като замени Педри. Моменти след това Ламин Ямал бе фаулиран на границата на наказателното поле и Испания получи правото да изпълнява пряк свободен удар. Именно звездата на Барселона стреля, но Куртоа успя да отрази добрия му изстрел. Последва извеждане на Алекс Баена, но крилото си помогна с ръка, за да овладее кълбото.

Очаквайте подробности!

Преди мача

Испания влиза в мача, след като натрупа известно самочувствие в последните си мачове на американска земя. Европейските шампиони започнаха кампанията си много неубедително, допускайки нулево равенство с Кабо Верде. След това момчетата на Луис де ла Фуенте се съвзеха и победиха Уругвай и Саудитска Арабия. В първия кръг от елиминационната фаза испанците елиминираха Австрия с класически успех, а на 1/8-финалите разбиха мечтите на Португалия и Кристиано Роналдо с гол в добавеното време. Белгия пък записа две равенства и една победа в групите, след което постигна изключително драматичен обрат за 3:2, с който елиминира Сенегал. В последния си мач тимът на Руди Гарсия разби САЩ с 4:1.

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