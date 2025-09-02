Войната в Украйна:

Селекционерът на Испания: България и Турция тактически са добре подготвени, една грешка може да промени всичко

02 септември 2025, 17:16 часа 276 прочитания 0 коментара
Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте даде интервю пред сайта на ФИФА преди световните квалификации на "Ла Роха" срещу националния отбор по футбол на България и Турция. Според специалиста "лъвовете" и "лунните звезди" знаят, че най-големият им шанс за точки е на собствен терен. Де ла Фуенте отчете и добрата тактическа подготовка на двата противника. Той отдели и сериозно внимание на прогресиращата в последно време Грузия.

Де ла Фуенте: България и Турция със сигурност ще бъдат решени да усложнят нещата за нас

"Септември е труден момент от годината за такива мачове, защото много футболисти все още навлизат във форма и тепърва влизат в игрови ритъм. Фактът, че и в двете срещи ще сме гости, прави задачата още по-трудна, особено тъй като България и Турция със сигурност ще бъдат решени да усложнят нещата за нас и знаят, че най-големият им шанс за точки е на собствен терен", заяви Де ла Фуенте.

Окачените бутонки

"Турция никога не е лесно място за гостуване. България също ще се опита да ни създаде проблеми. И двата отбора са мотивирани да се доказват и да се развиват, а тактически са добре подготвени. Ние трябва да сме на върха на възможностите си, ако искаме да си тръгнем с победа. Тези квалификационни кампании изобщо не са лесни, а една малка грешка може да промени всичко значително", смята той.

"Много добре сме запознати със заплахата, която представлява Грузия, следим тяхното развитие. Играхме с тях и в квалификациите за Евро 2024, и на самото първенство. Те постоянно се подобряват и имат отлични футболисти в състава си, включително Кварацхелия, който е изключителен талант. Не можеш да си позволиш да подцениш такива коварни отбори – нито у дома, нито навън. Няма място за грешки. Лош мач често не е само защото ние имаме лош ден. С качеството, което противниците притежават, едно лошо представяне може да има катастрофални последици. Една грешка може сериозно да ти изиграе лоша шега и да усложни нещата", гласеше мнението на специалиста за Грузия.

