Селекционерът на Испания: България и Турция тактически са добре подготвени, една грешка може да промени всичко

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте даде интервю пред сайта на ФИФА преди световните квалификации на "Ла Роха" срещу националния отбор по футбол на България и Турция. Според специалиста "лъвовете" и "лунните звезди" знаят, че най-големият им шанс за точки е на собствен терен. Де ла Фуенте отчете и добрата тактическа подготовка на двата противника. Той отдели и сериозно внимание на прогресиращата в последно време Грузия.

Де ла Фуенте: България и Турция със сигурност ще бъдат решени да усложнят нещата за нас

"Септември е труден момент от годината за такива мачове, защото много футболисти все още навлизат във форма и тепърва влизат в игрови ритъм. Фактът, че и в двете срещи ще сме гости, прави задачата още по-трудна, особено тъй като България и Турция със сигурност ще бъдат решени да усложнят нещата за нас и знаят, че най-големият им шанс за точки е на собствен терен", заяви Де ла Фуенте.

"Турция никога не е лесно място за гостуване. България също ще се опита да ни създаде проблеми. И двата отбора са мотивирани да се доказват и да се развиват, а тактически са добре подготвени. Ние трябва да сме на върха на възможностите си, ако искаме да си тръгнем с победа. Тези квалификационни кампании изобщо не са лесни, а една малка грешка може да промени всичко значително", смята той.

"Много добре сме запознати със заплахата, която представлява Грузия, следим тяхното развитие. Играхме с тях и в квалификациите за Евро 2024, и на самото първенство. Те постоянно се подобряват и имат отлични футболисти в състава си, включително Кварацхелия, който е изключителен талант. Не можеш да си позволиш да подцениш такива коварни отбори – нито у дома, нито навън. Няма място за грешки. Лош мач често не е само защото ние имаме лош ден. С качеството, което противниците притежават, едно лошо представяне може да има катастрофални последици. Една грешка може сериозно да ти изиграе лоша шега и да усложни нещата", гласеше мнението на специалиста за Грузия.

ОЩЕ: Илиан Илиев: През години не сме работили добре с младите таланти, но има стъпки в правилната посока