Испанската футболна федерация си призна, че е ощетила сериозно Реал Мадрид

Испанската футболна федерация призна, че назначената от тях съдийска бригада е ощетила сериозно Реал Мадрид в последния двубой срещу Реал Сосиедад в Ла Лига. "Кралете" трябваше да играят повече от час с човек по-малко на терена, след като защитникът Дийн Хаусен бе изгонен с директен червен картон. Още в реално време обаче се видя, че няма основания за показване на директен червен картон.

Дийн Хаусен не е трябвало да получава червен картон

Реал Мадрид пребори скандалния червен картон и все пак стигна до нова победа в Ла Лига, а след мача от Испанската футболна федерация заявиха, че изгонването на Хаусен е било съдийска грешка. Защитникът направи минимален контакт с противников играч, който падна на земята, а реферът прецени, че Хаусен е бил последен в отбрана и спира чиста голова ситуация. Само че Хаусен не бе последен в отбрана, а до противниковата врата оставаха близо 40 метра.

🚨🚨 BREAKING: The Spanish committee of referees has ADMITTED a MISTAKE was made with Dean Huijsen’s red card.



VAR referee Figueroa Vázquez will be SUSPENDED for failing to direct Gil Manzano to review the play. @marca pic.twitter.com/yKIWNPEDZI — Madrid Zone (@theMadridZone) September 14, 2025

Съдията на ВАР трябваше да повика главния рефер да прегледа ситуацията

Сега съдията на ВАР Фигероа Васкес е временно отстранен за това, че не е повикал главния рефер Гил Мансано да прегледа отново ситуацията. Припомняме, че през миналия сезон имаше страшно много полемики около съдийството в Испания, като най-критични бяха от лагера на Реал Мадрид, които негодуваха за отсъжданията срещу тях. Преди началото на сезона шеф на съдиите в Испания стана бивш ръководител на Съдийската комисия на БФС.