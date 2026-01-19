Испанският "Стоичков", който бе шофьор на автобус, а сега води отбора си към Шампионска лига

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

По последни данни на Земята живеят около 8,2 милиарда души. Всеки един от тях има своята мечта. Тя може да е свързана с желанието за по-добър живот, за по-добра работа, за намирането на сродната душа, за по-добро здраве и какво ли още не. И всеки полага усилия, за да я сбъдне. Но реално колко от нас могат да кажат, че са сбъднали своята мечта? Едва ли са много. Особено на фона на въпросните 8,2 милиарда души.

Е, има една малка част от населението на Земята, които са успели да сбъднат своята мечта. Един от тези хора е Маноло Гонзалес. Шофьорът на автобус, който се пребори с редица несгоди, за да стигне там, където е мечтал – на най-високото ниво във футбола. В испанската Ла Лига. И който уверено води своя отбор към място в Топ 4 и участие в Шампионска лига.

Футболната кариера на Маноло Гонзалес приключва рано-рано

Хосе Мануел Гонсало Алварес е роден на 14 януари 1979-та в малкото галисийско градче Фолгосо до Корел. Още когато е едва 3-годишен, семейството му се мести в Барселона. Като всяко испанско дете и Маноло е запален по футбола. Той стартира кариерата си в тима на Колегио Далви, когато е едва на 8. Още от малък той получава прякора „Стоичков“. Причината – подобно на легендата на българския футбол и той е доста добър с топка в краката, и също има избухлив характер.

За разлика от Стоичков обаче Хосе Мануел не може да се похвали с бляскава кариера. Дори напротив – нашият герой е принуден да се откаже от футбола в доста ранна възраст заради тежка контузия в коляното. Въпреки „крошето“, което получава от съдбата, Маноло решава да остане близо до футбола. Още едва 16-годишен той е назначен за треньор на децата в каталунския ФК Мартиненк.

От шофьор на автобус до треньор

След само година на поста Маноло преминава в отбора на Санкт Габриел, където също води най-малките групи. С времето обаче той разбира, че трудно може да живее спокойно като треньор в аматьорски клуб и решава да си намери стабилна работа. Така Хосе Мануел се озовава в градския транспорт. Той става шофьор на автобус в Барселона като съвместява длъжността с тази на треньор по футбол.

„Ставах в пет сутринта, карах си маршрута, а около 4 часа смяната ми свършваше. След това ходих на тренировки и се прибирах към 8. Когато трябваше да уча за треньорската ми диплома, работих нощни смени. В момента хората виждат моя успех, но не и всичко, през което съм минал, за да го постигна. В крайна сметка трябваше да поема риск – дали да стана треньор, или да остана на стабилната си работа“, разказва Маноло Гонсалес.

Маноло получава предложение да води Еспаньол

През 2020-та година Маноло и тогавашния му отбор Бадалона са под светлините на прожекторите. Причината е, че тимът от Сегунда дивисион Б отстранява елитния Хетафе в турнира за Купата на Краля. След това Хосе Мануел става част от отбора на Пеня Депортива като го извежда до два последователни плейофа за класиране в Терсера дивисион, които обаче губи.

Така се стига до лятото на 2023-та. Маноло получава предложение да поеме втория отбор на Еспаньол. Младият специалист не се замисля и за миг – и приема. Именно този ход преобръща живота му, тъй като през март 2024-та първият състав на каталунците, който се намира в Сегунда дивисион, уволнява Луис Мигел Рамис.

Еспаньол се представя отлично при Маноло Гонзалес

Хосе Мануел е избран от ръководството на Еспаньол за наставник на представителния тим. Само 5 дни по-късно той извежда отбора до победа с 1:0 над Реал Сарагоса. Още в първата си година начело на каталунците той успява да върне тима в Примера дивисион, след като Еспаньол побеждава Овиедо в плейофите за влизане в елита.

През сезон 2024/25 Маноло е край тъчлинията и води своя отбор в едно от най-добрите първенства в света. Еспаньол се представя доста колебливо, но съумява да запази елитния си статут. През лятото на 2025-та наставникът подписва нов дългосрочен договор с клуба. Това е и един от най-добрите ходове на шефовете в последните години.

Испанският „Стоичков“ сбъдна своята мечта

Този сезон Еспаньол се представя страхотно в Ла Лига. Каталунците се намират на пето място във временното класиране с актив от 34 точки – на 5 зад четвъртия Атлетико Мадрид. Именно четвъртата позиция е последната, даваща право на участие в Шампионска лига. Дори и да не се класира за „Турнира на богатите“, Еспаньол има сериозни шансове да играе в Европа.

А Маноло? Маноло води отбора си със здрава ръка и не мисли да отпуска педала на газта. Защото той успя да сбъдне голямата си мечта. Мечта, която го издигна от треньор в четвърта и пета дивизия на испанския футбол до място сред най-големите. Дали ще успее? Предстои да видим. Но стискаме палци на испанския „Стоичков“, който трябваше да мине през редица несгоди и да шофира автобус, за да може да достигне до своя връх – нещо, за което всеки един от нас мечтае!

Автор: Бойко Димитров

