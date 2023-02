Истински професионалист: Дори да спечели титла, Каземиро пак е недоволен (ВИДЕО)

Успехът за манчестърци дойде благодарение на попадения на Каземиро и намиращият се в превъзходна форма Маркъс Рашфорд. Двамата са в основата на революцията на тима. Бразилският полузащитник бе трансфериран през лятото от Реал Мадрид, с чийто екип вдигна цели 5 титли в Шампионската лига, и се превърна в лидер на Юнайтед.

ОЩЕ: Каземиро: Това не е истинското ми име

Професионализмът на дефанзивния халф си пролича за пореден път секунди след края на сблъсъка със "свраките". Той отиде при Бруно Фернандеш и му се скара за едно положение в 93-ата минута, когато португалецът можеше да подаде на Джейдън Санчо, който беше на по-чиста позиция. Вместо това капитанът на "червените дяволи" подходи егоистично и стреля слабо в ръцете на Кариус.

Клубът от "Олд Трафорд" определено имаше повод да празнува. В истински хит се превърна любопитния танц на Тен Хаг с Антъни и Лисандро Мартинез. След мача Рой Кийн се пошегува с нидерландския наставник, че веднага трябва да разтрогне договора си с Юнайтед, а специалистът му отвърна шеговито: "Никога, никога, никога. Имаме обща история от Аякс. Надяваме се, че ще имаме и други възможности да танцуваме така."

🗣️ Roy Keane on Erik ten Hag dancing with Lisandro and Antony : “You should resign after that.” 🤣



🗣️ Erik ten Hag: “Never, Never, Never. We have a history together [at Ajax]. We hope we can do it [more].” 🤣😂



(via @footballdaily)

pic.twitter.com/LUl6sWK0eR