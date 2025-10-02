Войната в Украйна:

Исторически момент: Германия има нов най-успешен футболист, рекордът на Кроос е счупен

02 октомври 2025, 13:10 часа 330 прочитания 0 коментара
Исторически момент: Германия има нов най-успешен футболист, рекордът на Кроос е счупен

Легендата на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер се превърна в най-успешният германски футболист, след като спечели 35-ти трофей в кариерата си с Ванкувър Уайткaпс в сряда вечерта. Световният шампион от Бразилия през 2014-а година отбеляза гол от дузпа – негов номер 300 в кариерата, след като Уайткапс се справи с 4:1 с ФК Ванкувър и спечели четвърта поредна и общо пета шампионска титла на Канада. 

Томас Мюлер вдигна рекорден 35-ти трофей в кариерата си

С тези 35 титли пък на сметката си, Мюлер изпреварва бившия си съотборник Тони Кроос. Бившият футболист на баварците обаче подчерта: "Днес ме интересува повече спечелването на канадското първенство, отколкото личната ми колекция от трофеи. Това е прекрасно число, но в крайна сметка това, което търся и което ми доставя удоволствие, е чувството с момчетата, с публиката."

Още: Когато Германия се изправи срещу Германия в един от най-политическите мачове в историята на футбола

Томас Мюлер

"Чувството да спечелим и да покажем, че не само можем да печелим титли, но и да се борим в трудни моменти, е страхотно. Знам, че вече сме спечелили канадското първенство четири пъти поред. Играете и срещу отбори от по-ниски лиги. Но все пак трябва да си свършите работата", каза още Мюлер. С тази победа Уайткaпс се класираха за Купата на КОНКАКАФ през новия сезон 2026.

Още: Чудото от Берн - как германските войници победиха “магическите маджари”

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Германия отбор Томас Мюлер Тони Кроос информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес