Исторически момент: Германия има нов най-успешен футболист, рекордът на Кроос е счупен

Легендата на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер се превърна в най-успешният германски футболист, след като спечели 35-ти трофей в кариерата си с Ванкувър Уайткaпс в сряда вечерта. Световният шампион от Бразилия през 2014-а година отбеляза гол от дузпа – негов номер 300 в кариерата, след като Уайткапс се справи с 4:1 с ФК Ванкувър и спечели четвърта поредна и общо пета шампионска титла на Канада.

Томас Мюлер вдигна рекорден 35-ти трофей в кариерата си

С тези 35 титли пък на сметката си, Мюлер изпреварва бившия си съотборник Тони Кроос. Бившият футболист на баварците обаче подчерта: "Днес ме интересува повече спечелването на канадското първенство, отколкото личната ми колекция от трофеи. Това е прекрасно число, но в крайна сметка това, което търся и което ми доставя удоволствие, е чувството с момчетата, с публиката."

"Чувството да спечелим и да покажем, че не само можем да печелим титли, но и да се борим в трудни моменти, е страхотно. Знам, че вече сме спечелили канадското първенство четири пъти поред. Играете и срещу отбори от по-ниски лиги. Но все пак трябва да си свършите работата", каза още Мюлер. С тази победа Уайткaпс се класираха за Купата на КОНКАКАФ през новия сезон 2026.

