Войната в Украйна:

Избраха Меси за номер 1 в историята на Барселона за 21. век - той се обясни в любов на каталунците, но и призна голяма болка

20 ноември 2025, 10:23 часа 312 прочитания 0 коментара
Избраха Меси за номер 1 в историята на Барселона за 21. век - той се обясни в любов на каталунците, но и призна голяма болка

Най-успешният футболист в историята Лионел Меси, който притежава рекордните 8 отличия на "Златната топка", бе обявен за най-добър играч на Барселона на 21. век в анкета на каталунското издание Sport.es. Макар и да е изминал само четвърт век, Меси получи голямото признание от редакторския екип на каталунската медия и дори получи лично наградата от директора на изданието Жоан Веилс, който го посети в Маями.

"Барселона е моят дом, исках да прекарам цялата си кариера там"

А Меси буквално се обясни в любов на Барселона, като подчерта, че това е клубът на сърцето му. Той също така призна, че още го боли заради това, че не успя да завърши кариерата си на "Камп Ноу", въпреки че е искал да играе само и единствено за "блаугранас". Президентът Жоан Лапорта обаче не намери начин да го задържи в клуба, а през годините Меси на няколко пъти говореше открито за това, показвайки че е разочарован от развоя на събитията.

"Истината е, че сме преживели толкова много неща заедно, както хубави, така и не чак толкова хубави, но е естествено по време на кариера от толкова много години не всичко да е красиво, а има и трудни моменти. Но е, това е моят дом, моето място, моите хора. Бих искал да прекарам цялата си кариера там, без да се налага да ходя в друг клуб. И това е всичко, просто да играя там в Европа", каза Меси.

Още: Меси се доближи до 60-годишен рекорд в мач срещу бивш играч на Лудогорец

Лионел Меси

"За съжаление, нещата се развиха различно, но споменът за всички моменти, които споделихме заедно, винаги ще остане. И това е, благодарен съм за това. Мина много време, откакто бях в Барселона, откакто бях на стадиона. Успях да се сбогувам с клуба без публика заради годината с коронавируса, така че беше и необичайна година. И това са много красиви спомени, така че благодаря много на всички хора в Барселона. И разбира се, изпитвам и специална привързаност към всички."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Разбира се, че ще се върна. Ще присъствам на стадиона като още един фен, ще следя отбора, клуба и ще бъда още един фен. Засега със сигурност ще остана тук още няколко години, но ще се върнем в Барселона, защото както винаги съм казвал, това е моето място, моят дом. Много ни липсва, така че ще се върнем там", добави още Меси пред Sport.es.

Още: Лапорта за раздялата с Меси: Не съжалявам за нищо! Барселона е над всеки футболист

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лионел Меси Барселона
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес