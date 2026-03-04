Спорт:

Кадрова криза в Барселона – още двама основни играчи на каталунците влязоха в лазарета

04 март 2026, 11:25 часа 301 прочитания 0 коментара

Барселона победи Атлетико Мадрид с 3:0 във втория двубой от полуфиналите на турнира за Купата на Краля, но въпреки това отпадна от надпреварата, след като отстъпи с 0:4 в първия мач. Ситуацията за каталунците се влоши още повече и от факта, че двама от основните играчи в състава на Ханзи Флик попаднаха в лазарета. Става въпрос за защитниците Жул Кунде и Алехандро Балде.

Кунде и Балде са аут за месец

Кунде и Балде са получили сериозни контузии по време на снощния двубой с Атлетико Мадрид като според вестник „Мундо Депортиво“ ще отсъстват от терените поне един месец. Очаква се двамата да се завърнат в игра чак след края на паузата за националните отбори, която е предвидена за края на март. Това поставя Ханзи Флик в много деликатна ситуация, тъй като каталунците имат много контузени футболисти.

Кои са контузени в Барса?

В момента в лазарета на Барселона са още Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Гави и Андреас Кристенсен. Единственият, който е близо до завръщане в игра е полският нападател. Лева се възстановява от фрактура на лявата очна орбита, която получи по време на двубоя с Виляреал. Все пак той ще може да играе в предстоящия сблъсък с Атлетик Билбао, но ще трябва да носи специална предпазна маска.

ОЩЕ: Барса помечта, но не успя да поправи резила! Атлетико е на финал за Копа дел Рей

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
