Килиан Мбапе се забърка в нов скандал: Дължи пари на адвокати по делото с ПСЖ

В края на 2025 г. трудов съд във Франция разпореди ПСЖ да изплати на Килиан Мбапе сумата от 61 милиона евро, което дължи на футболиста под формата на бонуси, премии и други възнаграждения. Първоначално парижани са отказвали да преведат сумата на Мбапе, тъй като той премина в Реал Мадрид. Именно затова се стигна до съдебните дела между тях. А сега адвокатите на французина са поискали огрома сума заради успешния изход на делото.

Адвокати поискаха 6.2 милиона евро на Килиан Мбапе

Адвокатите на Килиан Мбапе от случая с ПСЖ обвиниха футболиста, че не им е изплатил сума от 6.2 милиона евро. Според френското издание "Екип", юристите са се позовали на споразумение за възнаграждение, пряко обвързано с изхода на делото, който беше положителен за тях. Въпросното споразумение е било изпратено на майката на Килиан Мбапе Файза Ламари, но никога не е било подписано. В крайна сметка двете страни са се споразумели за плащане на значително по-малка сума - 1.5 милиона евро.

Още: Килиан Мбапе срути рекорд на Меси отпреди десетилетие

Мбапе ще плати само 1.5 милиона евро на адвокатите

От лагера на Килиан Мбапе са отказали да бъдат платени пълните искания от 6.2 милиона евро, тъй като така щяло да изглежда сякаш обкръжението на Мбапе го има за "златна кокошка". Затова двете страни стигат до споразумението за 1.5 милиона евро. заслужава си да се отблежи, че съдебните дела между френския футболист и ПСЖ не приключиха през декември 2025 г. След това съдът разпореди Мбапе да плати 60 000 евро на парижани, тъй като сметките им са били под запор по време на процеса.

Още: Килиан Мбапе може да забрави за "Златната топка" тази година