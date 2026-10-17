Звездният играч на Арсенал, който не оправда очакванията в Лондон, иска да напусне

През лятото на 2025 година в Арсенал отчаяно търсеха липсващото парче на пъзела, необходимо за спечелването на титлата във Висшата лига. По тази причина "топчиите" инвестираха около 65 милиона паунда, за да се осигурят услугите на новоизгрялата звезда на световния футбол. Става въпрос за Виктор Гьокереш, който привлече интереса на грандовете със своите 97 гола в 102 мача за Спортинг Лисабон. Шведският нападател обаче не успя да оправдае очакванията в Северен Лондон.

Бъдещето на Гьокереш в Арсенал е под въпрос

Гьокереш отбеляза 21 гола във всички турнири през миналия сезон, но изпитваше затруднения срещу по-силни съперници и през настоящата кампания остава зад Кай Хаверц в йерархията на отбора. Германският национал е един от най-изявените играчи на "артилеристите", докато шведът не успя да се възползва от шансовете си да се изяви. По тази причина името на Гьокереш се свързва все по-често с напускане на Арсенал преди зимния трансферен прозорец, а от "TEAMtalk" хвърлиха светлина върху неговата позиция по въпроса.

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Гьокереш иска да напусне Арсенал

Според информацията Виктор Гьокереш е готов да настоява за напускане на Арсенал през януари, след като неудовлетворението му нараства поради пълната липса на титулярни участия във Висшата лига. Освен това, шведският национал е силно разтревожен и от активните усилия на "артилеристите" да привлекат Хулиан Алварес, като посредници вече проучват възможни дестинации за него из целия континент. Фактът, че не е бил титуляр в нито един мач от Висшата лига през този сезон, все пак остава основната причина за желанието му да напусне отбора, като нападателят се чувства все по-откъснат от тактическата схема на треньора.

В информацията се отбелязва, че ръководството на лондончани е склонно да го пусне в средата на сезона, за да финансира следващото си попълнение в атаката. Тъй като раздялата през януари вече се разглежда като взаимноизгодна, агентите на Гьокереш започнаха да проучват пазара на континента. Ако ролята му не се подобри, се очаква преговорите за напускане със заинтересованите клубове да напреднат бързо през следващите седмици.

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