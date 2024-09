Кристиано Роналдо скоро ще има нов треньор в Ал Насър

Суперзвездата на световния футбол Кристиано Роналдо скоро може да има нов треньор в Ал Насър. "Жълто-сините" са близо до смяната на Луис Кастро с бившия наставник на Милан - Стефано Пиоли. Информацията съобщават "Ла гадзета дело спорт" и италианският журналист Алфредо Педула.

Ръководството на Ал Насър не е доволно от работата на Кастро и е решено да извърши треньорска рокада. Фаворитът за поста - Пиоли, доскоро бе считан като сигурен нов предводител на Ал Итихад. В крайна сметка сделката не се осъществи, а според някои източници в основата на неуспеха седят претенции на Карим Бензема.

Ако преговорите със Стефано Пиоли зациклят, вариант Б за Ал Насър е Серджо Консейсао, който последно води Порто. Иначе тимът на Роналдо стартира новия сезон с победа и равенство, а преди това допусна разгром от Ал Хилал във финала за Суперкупата на Саудитска Арабия.

