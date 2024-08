Сръбски кошмар за Кристиано Роналдо: Ал Насър се сгромоляса във финала за Суперкупата (ВИДЕО)

Ал Хилал е новият носител на Суперкупата на Саудитска Арабия! Миналогодишният шампион на страната разгроми Ал Насър с 4:1 във финалния сблъсък. Звездата на "жълто-сините" Кристиано Роналдо бе извел отбора си напред през първото полувреме с прецизен шут. След почивката обаче сръбското дуо Сергей-Милинкович Савич и Александър Митрович се развихри.

Бившият халф на Лацио изравни резултата в 55-ата минута с воле под напречната греда, възползвайки се от асистенция на своя сънародник. Малко по-късно именно таранът Митрович се разписа с глава. Централният нападател бе във вихъра си. Той вкара и за 3:1 в 69-ата минута.

#ALHILAL IS THE “DIRIYAH SAUDI SUPER CUP” CHAMPION 🏆



Congratulations on our 70th title 👏🏻💙#CHAMP70NS 🥇 pic.twitter.com/1jzn91oKTg