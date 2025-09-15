Култов Рой Кийн за дербито на Манчестър: Вали дъжд, условия за груби фалове, а нито един жълт картон!

Легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн коментира в типичния си стил представянето на футболистите на "червените дяволи" в дербито срещу Манчестър Сити. Юнайтед загуби с 0:3 на "Етихад", а Рой Кийн не е доволен от липсата на агресия от страна на футболистите на Рубен Аморим. Кийн, който бе пословичен с грубата си игра, смята, че в такова дерби, при дъжд на терена, има условия за остри влизания, докато никой от двата тима не си е изкарал и един жълт картон.

Рой Кийн не разбира защо няма груби фалове в дербито между Ман Сити и Ман Юнайтед

"Погледнете статистиката от дербито – нито един жълт картон... вали дъжд, условията са подходящи за няколко груби фаула", каза Рой Кийн. "Манчестър Юнайтед напуска терена... това е дерби, как се чувствате физически след мача? Разбити ли сте? Не би трябвало да можете да станете от леглото цяла седмица след това. Нито един жълт картон!", добави още Рой Кийн.

Манчестър Юнайтед остава със само една победа след четири изиграни кръга във Висшата лига, а Рубен Аморим продължава с негативната си статистика от началото на престоя си на "Олд Трафорд". Откакто Аморим пое "дяволите", Юнайтед е на последно място по спечелени точки от всички отбори във Висшата лига.

