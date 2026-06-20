Кабинетът "Радев":

Ламин Ямал направи голямо признание за състоянието си на Световното първенство

20 юни 2026, 0:04 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ламин Ямал направи голямо признание за състоянието си на Световното първенство

Звездата на испанския национален отбор Ламин Ямал все още не е готов да играе цял мач на Мондиал 2026. Футболистът на Барселона призна, че няма да издържи 90 минути срещу Саудитска Арабия в неделя. Той влезе като резерва при равенството 0:0 с дебютанта Кабо Верде в първата среща от груповата фаза на иберийците.

Ямал не е готов за цял мач на Мондиал 2026

"Готов съм за всичко, което треньорът изисква от мен, но все още не съм подготвен да издържа цял мач", каза пред РТВЕ 18-годишният футболист, който получи контузия в подколянното сухожилие. Той добави, че няма нужда да се поема "риск на този етап" от турнира.

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Ламин Ямал

Крилото на испанския тим Нико Уилямс също не е във форма, но може да започне мача от група "H", който ще се проведе в Атланта. "Физически той е по-добре от мен, но нека да не бързаме. Имаме страхотен състав и правим всичко стъпка по стъпка", каза Ламин Ямал за съотборника си Уилямс. 

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Испания отбор Световно първенство по футбол 2026 Ламин Ямал
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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