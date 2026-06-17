Покровителстван ли е Меси: Тиери Анри разби конспирациите, че има "чадър" над аржентинеца (ВИДЕО)

Покровителстван ли е Лионел Меси и беше ли му спестен червен картон срещу Алжир: тази тема се превърна във водеща след победата с 3:0 на "гаучосите". Меси вкара хеттрик, но след първия гол настъпи отзад противников играч в областта на ахилеса, като останаха съмнения дали не трябва да бъде изгонен. Според легендата на Франция и Арсенал Тиери Анри, Меси не е трябвало да бъде изгонен, като се аргументира защо според него това не е червен картон.

Трябваше ли Лео Меси да получи червен картон срещу Алжир?

"Видях много хора да казват, че това е трябвало да бъде червен картон, но за мен намерението е много важно, когато анализираш тези ситуации. Когато го прегледаш отново, ясно се вижда, че Лионел Меси е фокусиран върху топката и се опитва да извърши футболно действие, а не да нарани някого. Да, има контакт. Да, изглежда странно. Но не всяко сблъскване е повод за червен картон", заяви Анри.

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Thierry Henry on the VAR check involving Lionel Messi:



🗣️ “I’ve seen a lot of people saying that should have been a red card, but for me, intent is very important when you analyse these situations properly.”



“When you watch it again, you can clearly see that Lionel Messi is… pic.twitter.com/lca7UhMhXV — ᜰ 🇦🇷 (@markklfc) June 17, 2026

"Именно затова съществува VAR – за да се забави всичко и да се прецени дали е имало злонамерено намерение или сериозно грубо нарушение. Съдиите разгледаха ситуацията внимателно и в крайна сметка дори не сметнаха, че заслужава жълт картон. Хората реагират така, защото става дума за Меси. Ако беше друг играч, не мисля, че щеше да има толкова голяма полемика", добави още той.

"За мен това беше случайно, нещастно и нищо повече от това. Футболът е контактен спорт и понякога инцидентите изглеждат много по-лоши в реално време, отколкото са в действителност", завърши Анри.

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