Роналдо се преклони пред величието на Меси: Той е най-добрият играч на всички времена

Аржентина започна участието си на Световното първенство по футбол по мечтан начин. "Гаучосите" постигнаха класическа победа с 3:0 над Алжир, благодарение на хеттрик на Лионел Меси, който отново напомни за невероятния си талант дори на 38 години. Представянето на 8-кратния носител на "Златната топка" предизвика сериозно възхищение по негов адрес, а във вълната от адмирации се включи и бразилската легенда Роналдо Назарио.

Феномена: Меси е най-добрият на всички времена

Феномена призова футболния свят да спре да се преструва и да приеме факта, че легендата на Барселона Лионел Меси е най-добрият играч на всички времена: "Всеки път, когато Меси излезе на терена, всичко останало придобива исторически и елегантен характер. Време е светът да спре да се крие и да приеме факта, че той е най-добрият играч на всички времена. Той продължава да показва високи резултати всеки сезон, както и на Световното първенство, но все още има съмнения относно него. Това е незабравима и историческа вечер, която ще остане завинаги в историята."

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Ибрахимович подкрепи мнението на Роналдо

Бившият нападател на Швеция - Златан Ибрахимович, също няма никакви съмнения в легендарния статут на Меси: "Не вярвам, че ще видим друг като Меси, защото той е специален", каза той пред Fox. "Това е нещо естествено. Изглежда, че футболът е създаден за него. Всичко, до което се докосне, се превръща в злато. И той има отбор, готов да умре за него. Спечелването на още едно световно първенство няма да промени статута му на най-великия за всички времена. Това просто ще бъде още един трофей в залата с трофеите."

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