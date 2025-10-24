Няма да е легендата на Байерн и Ливърпул! Кой ще води Барселона в Ел Класико?

Барселона се подготвя за един от най-важните си мачове за сезона. В неделя каталунците гостуват на "Сантяго Бернабеу" за 261-ото издание на Ел Класико срещу Реал Мадрид. Както е известно, в лагера на гостите ще има огромно отсъствие - старши треньорът Ханзи Флик няма да води мача край тъчлинията. Това поражда въпросът кой ще заеме мястото му на "Бернабеу", а през последните дни се появиха интересни варианти.
Кой ще замени Ханзи Флик на "Бернабеу"?
Флик, който беше изгонен по време на драматичната победа на Барселона над Жирона с 2:1, наистина няма да бъде на линия на "Сантяго Бернабеу". Германският тактик получи жълт за ироничното си ръкопляскане на съдийско решение, а след това му бе показан втори жълт, след като протестира срещу продължителността на добавеното време, което в крайна сметка му донесе червен картон. След забраната на Флик някой ще трябва да управлява Барселона от страничната линия. Много фенове стигнаха до заключението, че Тиаго Алкантара, който сега е един от асистентите на Флик, ще поеме ръководството. Припомняме, че испанецът започна кариерата си като футболист на "Камп Ноу", след което се утвърди като един от най-добрите полузащитници с Байерн Мюнхен и Ливърпул, преди да сложи край на кариерата си през 2024 година и да се отдаде на треньорството.
🚨| If Hansi Flick’s red card is not lifted, Thiago Alcântara is expected take charge on the sidelines for FC Barcelona during El Clásico.— forblaugrana (@forblaugrana) October 21, 2025
The assistant coach will step in as acting coach, possibly marking his first official appearance in a managerial role for Barça in one of… pic.twitter.com/Oeir5W9kzr
Познато лиже ще бъде край тъчлинията за Ел Класико
В действителност отборът за Ел Класико ще бъде воден от помощник-треньора - Маркус Зорг. Той и преди е замествал Флик по време на отстранявания и отсъствия, което го прави очевиден избор да ръководи каталунците на тъчлинията. Тиаго Алкантара, който е много уважаван в отбора и е ключова фигура в тренировките, ще остане в обичайната си роля на асистент.
Барселона ще трябва да се адаптира без напътствията на Флик на тъчлинията. Неговите тактически умения, способността му да мотивира играчите и умението му да прави навременни смени ще отсъстват. Маркус Зорг обаче е опитен и запознат със системите на отбора, което означава, че отборът не е напълно сам. Макар че Тиаго няма да ръководи Барса край тъчлинията, неговото присъствие като асистент все пак ще се усеща в тренировките и подготовката. Феновете просто ще трябва да изчакат и да видят как Зорг ще се справи с напрежението да води отбора в един от най-очакваните мачове в световния футбол.
ОЩЕ: Обрат! Барселона няма да играе в Маями