Няма да е легендата на Байерн и Ливърпул! Кой ще води Барселона в Ел Класико?

Барселона се подготвя за един от най-важните си мачове за сезона. В неделя каталунците гостуват на "Сантяго Бернабеу" за 261-ото издание на Ел Класико срещу Реал Мадрид. Както е известно, в лагера на гостите ще има огромно отсъствие - старши треньорът Ханзи Флик няма да води мача край тъчлинията. Това поражда въпросът кой ще заеме мястото му на "Бернабеу", а през последните дни се появиха интересни варианти.

Кой ще замени Ханзи Флик на "Бернабеу"?

Флик, който беше изгонен по време на драматичната победа на Барселона над Жирона с 2:1, наистина няма да бъде на линия на "Сантяго Бернабеу". Германският тактик получи жълт за ироничното си ръкопляскане на съдийско решение, а след това му бе показан втори жълт, след като протестира срещу продължителността на добавеното време, което в крайна сметка му донесе червен картон. След забраната на Флик някой ще трябва да управлява Барселона от страничната линия. Много фенове стигнаха до заключението, че Тиаго Алкантара, който сега е един от асистентите на Флик, ще поеме ръководството. Припомняме, че испанецът започна кариерата си като футболист на "Камп Ноу", след което се утвърди като един от най-добрите полузащитници с Байерн Мюнхен и Ливърпул, преди да сложи край на кариерата си през 2024 година и да се отдаде на треньорството.

🚨| If Hansi Flick’s red card is not lifted, Thiago Alcântara is expected take charge on the sidelines for FC Barcelona during El Clásico.



The assistant coach will step in as acting coach, possibly marking his first official appearance in a managerial role for Barça in one of… pic.twitter.com/Oeir5W9kzr — forblaugrana (@forblaugrana) October 21, 2025

Познато лиже ще бъде край тъчлинията за Ел Класико

В действителност отборът за Ел Класико ще бъде воден от помощник-треньора - Маркус Зорг. Той и преди е замествал Флик по време на отстранявания и отсъствия, което го прави очевиден избор да ръководи каталунците на тъчлинията. Тиаго Алкантара, който е много уважаван в отбора и е ключова фигура в тренировките, ще остане в обичайната си роля на асистент.

Барселона ще трябва да се адаптира без напътствията на Флик на тъчлинията. Неговите тактически умения, способността му да мотивира играчите и умението му да прави навременни смени ще отсъстват. Маркус Зорг обаче е опитен и запознат със системите на отбора, което означава, че отборът не е напълно сам. Макар че Тиаго няма да ръководи Барса край тъчлинията, неговото присъствие като асистент все пак ще се усеща в тренировките и подготовката. Феновете просто ще трябва да изчакат и да видят как Зорг ще се справи с напрежението да води отбора в един от най-очакваните мачове в световния футбол.

