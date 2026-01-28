Оставката на Румен Радев:

Огромен удар за Ливърпул в Шампионска лига! Арне Слот загуби ключов играч

28 януари 2026, 22:20 часа 594 прочитания 0 коментара
Английският шампион Ливърпул получи огромен удар още в първите секунди на домакинството си на Копенхаген в последния кръг от основната фаза на Шампионска лига. Десният краен бранител Джереми Фримпонг получи контузия и трябваше да бъде принудително заменен от Уатару Ендо след само три минути игра, като получи мускулен проблем, с който нямаше как да продължи участието си в двубоя на "Анфийлд".

Джереми Фримпонг отново се контузи

Джереми Фримпонг пристигна в Ливърпул от Байер Леверкузен през лятото като заместник на Трент Александър-Арнолд, който напусна в посока Реал Мадрид. Той е първа опция за дясната зона на отбраната на Ливърпул, но това не е първата контузия, която получава през кампанията. По-рано той също имаше травма, която го извади от игра за няколко седмици.

Джереми Фримпонг

Мърсисайдци останаха без десни бекове

Все още не е ясно колко сериозна е травмата на Фримпонг, но тя може да се окаже голям проблем за Арне Слот, който няма друга опция за позицията десен бек, тъй като и Конър Брадли лекува контузия и ще бъде аут до края на сезона. Иначе в няколко мача Арне Слот използва Фримпонг и като дясно крило, като футболистът показа потенциал и в тази роля.

Ако контузията на Фримпонг го извади за по-дълъг период, Слот отново ще трябва да търси по-дълготрайно решение за дясната зона на отбраната. По-рано през кампанията там бе връщан Доминик Собослай. Иначе срещу Карабах на позицията застана Уатару Ендо. Джо Гомес също може да бъде използван на тази позиция

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Шампионска лига Ливърпул Джереми Фримпонг
