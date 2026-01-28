Огромен удар за Ливърпул в Шампионска лига! Арне Слот загуби ключов играч

Английският шампион Ливърпул получи огромен удар още в първите секунди на домакинството си на Копенхаген в последния кръг от основната фаза на Шампионска лига. Десният краен бранител Джереми Фримпонг получи контузия и трябваше да бъде принудително заменен от Уатару Ендо след само три минути игра, като получи мускулен проблем, с който нямаше как да продължи участието си в двубоя на "Анфийлд".

Джереми Фримпонг отново се контузи

Джереми Фримпонг пристигна в Ливърпул от Байер Леверкузен през лятото като заместник на Трент Александър-Арнолд, който напусна в посока Реал Мадрид. Той е първа опция за дясната зона на отбраната на Ливърпул, но това не е първата контузия, която получава през кампанията. По-рано той също имаше травма, която го извади от игра за няколко седмици.

Мърсисайдци останаха без десни бекове

Все още не е ясно колко сериозна е травмата на Фримпонг, но тя може да се окаже голям проблем за Арне Слот, който няма друга опция за позицията десен бек, тъй като и Конър Брадли лекува контузия и ще бъде аут до края на сезона. Иначе в няколко мача Арне Слот използва Фримпонг и като дясно крило, като футболистът показа потенциал и в тази роля.

Ако контузията на Фримпонг го извади за по-дълъг период, Слот отново ще трябва да търси по-дълготрайно решение за дясната зона на отбраната. По-рано през кампанията там бе връщан Доминик Собослай. Иначе срещу Карабах на позицията застана Уатару Ендо. Джо Гомес също може да бъде използван на тази позиция

