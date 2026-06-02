Ливърпул назначи наследника на Слот: специалистът е непобеден от януари

02 юни 2026, 13:57 часа 725 прочитания 0 коментара
След като претърпя голям спад във формата си през втория сезон на Арне Слот, Ливърпул реши да се раздели с нидерландския мениджър. Той успя да класира тима за Шампионска лига, но на фона на предишния шампионски сезон и стотиците милиони, изхарчени за трансферни, представянето на мърсисайдци и Слот не беше на нужното ниво. Според италианския журналист Фабрицио Романо, от Ливърпул вече са назначили новия треньор. Става въпрос за Андони Ираола.

Арне Слот направи кошмарен втори сезон в Ливърпул

Ливърпул обяви раздялата с Арне Слот, малко след като сезонът във Висшата лига приключи. В първия си сезон начело нидерландецът спечели Висшата лига с мърсисайдци, а през лятото му бяха осигурени футболсити от много висока класа. Става въпрос за имена като Александър Исак, Флориан Вирц, Джереми, Хюго Екитике и още няколко звезди. Но вторият сезон на Слот беше пълно бедствие - ранно отпадане от двете купи, лошо представяне в Шампионска лига и мъчно класиране в Шампионска лига, което не беше сигирно до последния кръг във Висшата лига.

Ливърпул назначава Андони Ираола

Според източниците Ливърпул вече се е разбрал с наследника на Слот. Андони Ираола води Борнемут през последните години и от борба за изпадане, го изведе до места, които дават право на участие в Лига Европа. "Черешките" завършиха на на шесто място във Висшата лига, само на 3 точки зад Ливърпул. Отделно, от началото на 2026 г. възпитаниците на Ираола допуснаха само една загуба в елита на Англия. Тя дойде на 3 януари, с 2:3 от бъдещия шампион Арсенал. От тогава Борнемут и Андони Ираола са непобедени.

Николай Илиев Редактор
