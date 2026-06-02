Шампионът диктува събитията: Интер вкарва Рома в трансферно кощунство

Интер отново стана шампион на Италия и е готов за силно трансферно лято, като част от плановете на “нерадзурите“ са и да пазаруват от Серия А. Рома, от своя срана, се класира в Шампионска лига за пръв път от сезон 2017/18. “Вълците“ със сигурност ще трябва да подсилят състава си. Според “La Gazzetta dello Sport“ Интер иска да направи бартер с Рома, като срещу Карлос Аугусто и Давиде Фратези ще получи Ману Коне и Еван Н‘Дика.

Интер предлагат ненужните си играчи на Рома

Според източника шампионът на Италия Интер ще предложи на Рома да разменят по двама футболисти от съставите си. “Нерадзурите“ дават 27-годишния защитник Карлос Аугусто и 26-годишния халф Давиде Фратези. През последните години и двамата не успяха да се наложат като титуляри в Интер и не показаха кой знае какво нито под ръководството на Индзаги, нито под това на Киву. Те остават като ненужни и най-вероятно ще бъдат продадени през летния трансферен прозорец.

Звездите на Рома са по-скъпи от ненужните на Интер

В същото време от Интер искат в замяна да получат звездата на Рома – 25-годишния халф Ману Коне и един от най-стабилните защитници на “вълците“ – 26 годишния Еван Н‘Дика. Освен от гледна точка на качеството на футболистите, тази сделка не изглежда справедлива и от финансова гледна точка. Според специализирания сайт “transfermarkt“ общата сума на Аугусто и Фратези е 45 милиона евро, докато тази на Коне и Н‘Дика е 85 милиона евро.

