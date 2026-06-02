Войната в Украйна:

Цифрите не лъжат: суперкомпютър обяви новия световен шампион

02 юни 2026, 12:13 часа 327 прочитания 0 коментара
Снимка: FIFA World Cup 2026/Facebook
Цифрите не лъжат: суперкомпютър обяви новия световен шампион

Предстои ни да наблюдаваме историческо световно първенство по футбол. То ще е най-голямото в историята с цели 48 страни участници и изхода му става още по-непредвидим. Както всеки мондиал, и този си има фаворитите, но винаги някой по-непретенциозен отбор може да обърка сметките. Суперкомпютърът Opta даде своята прогноза, след като е направил 10 000 пълни симулации на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според него Мондиал 2026 ще бъде спечелен от Испания.

Испания ще бъде новият световен шампион

Според Opta борбата за световната титла ще бъде много оспорвана, като цели 4 отбра са спечелили в над 10% от симулациите. Третото място ще бъде заето от някой измежду Англия и актуалния световен шампион Аржентина, чиито проценти са доста близки. Шампионът от по-предишното издание Франция заема второто място с 13% вероятност да спечели Мондиала. А Испания е спечелила цели 16.1% от симулациите, с които оглавява класацията на Opta за най-вероятен нов световен шампион.

Още: Кошмарът на ФИФА се сбъдна: Милиони отиват на вятъра, хиляди влизат без пари на откриващия мач

Нито един играч от Реал Мадрид не е в състава на Испания

Испания отива на Мондиал 2026 с голяма част от героите си, които донесоха титлата от Евро 2024. Забележителното в състава на “Ла фурия“ е, че Луис де ла Фуенте не е избрал нито един играч от Реал Мадрид. На изненадващо ниски позиции в класацията на Opta са обичайно силните Бразилия и Германия, които заемат съответно шестото и седмото място. А за петата позиция ги изпреварва Португалия. Топ 10 се допълва от Нидерландия (8), Норвегия (9) и Белгия (10).

Още: "Златната топка" се отдалечава: Играч №1 в Шампионска лига няма да играе на Световното по футбол

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Испания отбор Франция отбор Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес