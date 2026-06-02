Цифрите не лъжат: суперкомпютър обяви новия световен шампион

Предстои ни да наблюдаваме историческо световно първенство по футбол. То ще е най-голямото в историята с цели 48 страни участници и изхода му става още по-непредвидим. Както всеки мондиал, и този си има фаворитите, но винаги някой по-непретенциозен отбор може да обърка сметките. Суперкомпютърът Opta даде своята прогноза, след като е направил 10 000 пълни симулации на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според него Мондиал 2026 ще бъде спечелен от Испания.

Испания ще бъде новият световен шампион

Според Opta борбата за световната титла ще бъде много оспорвана, като цели 4 отбра са спечелили в над 10% от симулациите. Третото място ще бъде заето от някой измежду Англия и актуалния световен шампион Аржентина, чиито проценти са доста близки. Шампионът от по-предишното издание Франция заема второто място с 13% вероятност да спечели Мондиала. А Испания е спечелила цели 16.1% от симулациите, с които оглавява класацията на Opta за най-вероятен нов световен шампион.

Още: Кошмарът на ФИФА се сбъдна: Милиони отиват на вятъра, хиляди влизат без пари на откриващия мач

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup?



Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament?



We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026

Нито един играч от Реал Мадрид не е в състава на Испания

Испания отива на Мондиал 2026 с голяма част от героите си, които донесоха титлата от Евро 2024. Забележителното в състава на “Ла фурия“ е, че Луис де ла Фуенте не е избрал нито един играч от Реал Мадрид. На изненадващо ниски позиции в класацията на Opta са обичайно силните Бразилия и Германия, които заемат съответно шестото и седмото място. А за петата позиция ги изпреварва Португалия. Топ 10 се допълва от Нидерландия (8), Норвегия (9) и Белгия (10).

Още: "Златната топка" се отдалечава: Играч №1 в Шампионска лига няма да играе на Световното по футбол