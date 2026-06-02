Игри на нерви преди Мондиала: Барселона и Юнайтед се дебнат за Рашфорд

Нападателят Маркъс Рашфорд вече се присъедини към лагера на Англия преди началото на Световното първенство, но бъдещето му на клубно ниво остава несигурно. Докато националният тим се подготвя за Мондиал 2026, перспективата за постоянен трансфер на нападателя в Барселона изглежда все по-малко вероятна. Рашфорд пристигна в тренировъчната база на англичаните в Палм Бийч, след като проведе индивидуална подготовка в Интер Маями.

Часовникът тиктака за Барселона

Преди старта на световните финали селекцията на Томас Тухел ще изиграе две контролни срещи срещу Нова Зеландия и Коста Рика. Междувременно времето за решение от страна на Барселона изтича. Каталунците разполагат до 15 юни с възможността да активират клаузата за откупуване на английския национал за 26 милиона паунда, заложена в договора му. Засега обаче ръководството на клуба не показва готовност да плати исканата сума, докато Манчестър Юнайтед не намали размера ѝ.

Още: Барселона ще има още един участник на Мондиал 2026 - удоволствието ще им струва 80 000 000 евро

На “Камп Ноу” вече насочват вниманието си към други трансферни цели. След привличането на Антъни Гордън от Нюкасъл Юнайтед, в полезрението на каталунците остават още имена като Бернардо Силва и Хулиан Алварес.

Не е изключено Барселона да изчака изтичането на клаузата и впоследствие да направи опит за ново наемно споразумение. Самият Рашфорд продължава да гледа с интерес към възможността да остане в Каталуния, но силно представяне на Световното първенство може значително да повиши пазарната му стойност и да привлече вниманието на други водещи европейски клубове.

Още: В Испания разкриха трансферните мечти на Барселона: Големи имена ще пристигнат на "Камп Ноу"