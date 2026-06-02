Гана пренаписа състава за Мондиала в последния възможен момент

Селекционерът на националния отбор на Гана Карлош Кейрош обяви окончателния списък с футболистите за Световното първенство по футбол буквално в последните часове преди крайния срок, определен от ФИФА. Причината за забавянето са настъпилите в последния момент кадрови проблеми и необходимостта от принудителни промени в състава.

Контузиите, които провалиха плановете на Гана за Световното първенство

Най-неприятната новина за ганайците е свързана с контузията на централния защитник Александър Джику. Футболистът на Спартак Москва е получил травма по време на тренировка и отпада от сметките за шампионата. На негово място Кейрош повика родения в Нидерландия защитник Дерик Лукасен.

Проблемите за тима обаче далеч не се изчерпват с това. Една от най-големите звезди на отбора - крилото на Тотнъм Мохамед Кудус, не успя да се възстанови навреме от травмата в бедрото, която получи в началото на годината. Извън сметките остава и бранителят на Монако Мохамед Салису, който продължава възстановяването си след тежка контузия на коляното и скъсани предни кръстни връзки.

Опитният ляв защитник Абдул Рахман Баба се завръща в националния отбор след близо три години отсъствие. Бившият футболист на Челси беше част от състава на Гана на Мондиал 2022 в Катар, но впоследствие има само един мач за страната си.

Гана ще открие участието си на Световното първенство на 17 юни с двубой срещу Панама. В група L на турнира са още Англия и Хърватия, което обещава сериозна конкуренция в битката за място във фазата на елиминациите. Ганайците ще се надяват въпреки кадровите проблеми да повторят силните си представяния от предишни световни първенства и да бъдат сред приятните изненади на турнира.

Съставът на Гана за Мондиал 2026:

Вратари: Джоузеф Ананг (Сейнт Патрикс Атлетик), Бенджамин Асаре (Хартс ъф Оук), Лорънс Ати-Зиги (Санкт Гален);

Защитници: Йонас Аджетей (Волфсбург), Дерик Лукасен (Пафос), Гидеон Менса (Оксер), Абдул Мумин (Райо Валекано), Джером Опоку (Истанбул Башакшехир), Коджо Опонг Препра (Ница), Баба Абдул Рахман (ПАОК), Алиду Сейду (Рен), Марвин Сеная (Оксер);

Полузащитници: Огъстин Боаке (Сент-Етиен), Абдул Фатаву Исахаку (Лестър Сити), Елиша Овусу (Оксер), Томас Партей (Виляреал), Куаси Сибо (Реал Овиедо), Камалдийн Сулемана (Аталанта), Кейлъб Йиренкии (Норшелан);

Нападатели: Принс Квабена Аду (Виктория Пилзен), Джордан Аю (Лестър Сити), Кристофър Бонсу Баа (Ал Кадисия), Ърнест Нуама (Олимпик Лион), Антоан Семеньо (Манчестър Сити), Брандън Томас-Асанте (Ковънтри Сити), Иняки Уилямс (Атлетик Билбао).

