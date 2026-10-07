Селекционерът на Португалия с първи коментар след обвиненията на Кристиано Роналдо

Станаха ясни първите думи на селекционера на Португалия Жорже Жезус, след като капитанът Кристиано Роналдо публикува официално изявление за случилото се между двамата. Както е известно, легендарния нападател напусна лагера на националния отбор преждевремнно, след като влезе в спор с Жезус. Той обеща, че в подходящ момент ще разкрие точно какво се е случило и го направи след последния мач на "мореплавателите" от настоящата международна пауза.

Жезус отговори на въпрос за изявлението на Роналдо

Роналдо публикува официално изявление, в което изложи причините за продължаващия спор между двамата. Нападателят премина в атака, твърдейки, че Жезус е нарушил обещанието си два пъти. Според него именно това го е подтикнало да напусне лагера. Роналдо обясни, че той не е бил пуснат в игра, въпреки че Жезус специално го е помолил, а след това селекционерът не му е поднесъл извинение по време на пресконференцията преди мача с Дания. След този момент 41-годишният нападател си събра багажа и си тръгна.

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"Нямам какво да кажа"

Вестник "A Bola" съобщи, че Жезус е прекарал вторник в Лейрия, където е гледал как националният отбор на Португалия до 21 години победи Чехия с 2:0. Едва беше пристигнал в дома си в Ароейра, когато екип на "CMTV" го настигна и го попита за изявлението на Роналдо. Жезус призна, че все още не е имал възможност да го прочете, макар да знаеше, че е било публикувано. Той каза: "Бях в Лейрия, където гледах мача на националния отбор до 21 години. Сега ще прочета изявлението и нямам какво да кажа."

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