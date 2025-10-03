Изненада: Барселона също се отказа от Суперлигата

Ръководството на Барселона сериозно обмисля да се откаже от проекта за Суперлига, в който клубът остана само с Реал Мадрид, след като останалите европейски грандове се оттеглиха поради голям политически и футболен натиск.
Идеята за подобно състезание, което да се провежда от клубовете, а не от УЕФА, се зароди преди повече от пет години, но в крайна сметка останаха само испанските гиганти.
Барса затопли отношенията с УЕФА
🚨 Barcelona are officially leaving the Super League project.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 3, 2025
The club sees that UEFA have made significant changes, such as altering the Champions League format and increasing financial returns for the top clubs.
(Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/6uFq7712WG
Сега и Барселона ще го напусне, тъй като през последните месеци затопли отношенията си с УЕФА и не иска да създава повече проблеми на организацията.
УЕФА се притече на помощ на Барселона по няколко важни въпроса, предимно по отношение на стадиона, като се има предвид, че „Камп Ноу“ все още не е готов, а Европейският футболен съюз позволи на каталунския клуб да се завърне там, ако съоръжението бъде завършено преди края на първата фаза на Шампионската лига, което е голям компромис.
