Изненада: Барселона също се отказа от Суперлигата

03 октомври 2025, 11:58 часа 389 прочитания 0 коментара
Ръководството на Барселона сериозно обмисля да се откаже от проекта за Суперлига, в който клубът остана само с Реал Мадрид, след като останалите европейски грандове се оттеглиха поради голям политически и футболен натиск.

Идеята за подобно състезание, което да се провежда от клубовете, а не от УЕФА, се зароди преди повече от пет години, но в крайна сметка останаха само испанските гиганти.

Барса затопли отношенията с УЕФА 

Сега и Барселона ще го напусне, тъй като през последните месеци затопли отношенията си с УЕФА и не иска да създава повече проблеми на организацията.

УЕФА се притече на помощ на Барселона по няколко важни въпроса, предимно по отношение на стадиона, като се има предвид, че „Камп Ноу“ все още не е готов, а Европейският футболен съюз позволи на каталунския клуб да се завърне там, ако съоръжението бъде завършено преди края на първата фаза на Шампионската лига, което е голям компромис.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Барселона УЕФА Шампионска лига Суперлига информация 2025
