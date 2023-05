Меси счупи рекорд на Роналдо и короняса ПСЖ, Мбапе разби носа на момиче (ВИДЕО)

Попадението на Меси дойде в 59-ата минута, когато засече подаване на Килиан Мбапе. Голът на аржентинеца се оказа рекорден - той отбеляза 496-ия си гол в топ 5 първенствата на Европа, с което задмина рекорда на вечния си съперник Кристиано Роналдо.

Португалецът нямаше никак добра вечер, след като Ал Насър загуби битката за титлата в Саудитска Арабия. В същото време Меси не само, че подобри рекорда му, но и попадението му бе с цената на шампионска титла за ПСЖ, който вече е недостижим на върха.

Другата звезда на ПСЖ - Килиан Мбапе, ще запомни срещата и с един неприятен инцидент. По време на загрявката преди мача Мбапе удари с топка момиче на трибуните, като буквално разби носа ѝ. Французинът постъпи джентълменски и напусна терена, за да провери състоянието ѝ.

В подреждането ПСЖ е лидер с 85 точки - с четири пред втория Ланс, като вече няма как да бъде застигнат при оставащ един мач до края на сезона. Тимът вече е с най-много титли в Лига 1 - 11, изпреварвайки Олимпик Лион и Сент Етиен, които са с по 10.

Kylian Mbappé goes over to check up on a woman he accidentally hit with a shot, during the warm-up in Strasbourg. (📽 @Footballogue ) pic.twitter.com/kWHgDXET2v

An effort from Kylian Mbappé hit a fan in the stands in the face during warmups for PSG.



He immediately went over to her to see if she was okay and stayed with her as she was being treated.



🙏❤️ pic.twitter.com/y0ca6R0BAH