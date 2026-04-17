Ултиматумът на Модрич: Трите условия, за да остане на "Сан Сиро"

Ръководството на Милан е решено да съхрани опита в състава си, като предложи нов договор на 40-годишния полузащитник Лука Модрич. Настоящото споразумение на хърватския ветеран изтича в края на кампанията, но според "Скай Спорт" в него е заложена клауза за удължаване с още една година, която може да бъде активирана при съгласие на самия футболист.

Хърватският ас изисква промени в Милан и гаранции за Шампионската лига, за да подпише нов договор

Въпреки напредналата си възраст, носителят на "Златната топка" остава незаменима фигура в плановете на Масимилиано Алегри, записвайки впечатляващите 30 участия като титуляр от 32 възможни шампионатни двубоя.

Бъдещето на Модрич на "Сан Сиро" обаче е обвързано с няколко ключови изисквания, които целят да върнат "росонерите" сред европейския елит. Опитният полузащитник, в чиято кариера изпъкват петте му трофея в Шампионската лига с Реал Мадрид, настоява за категорични гаранции за изграждането на конкурентоспособен състав. За капитана на Хърватия основен приоритет е клубът да инвестира в селекция, способна да се бори за титлата в Серия А още през следващия сезон.

Паралелно с амбициите на местна почва, завръщането в Шампионската лига се явява задължителен елемент от плановете на Модрич, след като през настоящата кампания Милан остана извън евротурнирите. Модрич възприема участието в най-силния клубен турнир като ключов фактор за своето дълголетие и отказва да обвърже бъдещето си с отбор, чиито амбиции не достигат до най-високото международно ниво. Важен фактор в решението му е и треньорският пост, като Модрич открито подкрепя оставането на Масимилиано Алегри. Отличният синхрон между двамата е в основата на постоянната форма на ветерана, който през сезона се отчете с два гола и три асистенции, утвърждавайки се като лидер в съблекалнята на миланския гранд.

