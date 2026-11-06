Дидие Дешан попари надеждите на Манчестър Юнайтед

Бившият селекционер на Франция Дидие Дешан не проявява интерес към възможността да поеме Манчестър Юнайтед. Дешан е сред имената, свързвани с евентуалните наследници на поста на Майкъл Карик, но според информации от Франция шанса да премине в английския клуб е минимален. 58-годишният специалист обмисля следващата стъпка в кариерата си, след като напусна националния отбор на Франция след Световното първенство през 2026 г.

Притесненията на Дидие Дешан от хаоса в Манчестър Юнайтед го отдалечават от клуба

Той прекара 14 години начело на "петлите", като най-големият му успех бе световната титла през 2018 г. Освен това изведе тима до финалите на Евро 2016 и Мондиал 2022. Според Foot Mercato французинът има притеснения заради продължаващата нестабилност в Манчестър Юнайтед, напрежението около клуба и недоволството на привържениците. Сред факторите, които го карат да се замисли, е и трансферната политика на "червените дяволи“. Дешан не е работил на клубно ниво от 2012 г., когато приключи престоят му в Марсилия.

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Според информацията специалистът е склонен да изчака до края на настоящия сезон, преди да вземе окончателно решение за бъдещето си. Преди дългия си период начело на Франция Дешан натрупа сериозен опит в клубния футбол. През 2004 г. изведе Монако до финала в Шампионската лига, а по-късно пое Ювентус и помогна на торинския гранд да се завърне в Серия А.

С Марсилия французинът спечели титлата във френската Лига 1 през 2010 г. Именно този опит, съчетан с успехите му на международната сцена, го превръща в едно от обсъжданите имена за поста в Манчестър Юнайтед. Засега обаче той не изглежда готов да се ангажира с подобно предизвикателство.

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