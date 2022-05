На сбогуване: Холанд зарадва съотборниците си с "Ролекс" за по 15 бона

На прощаване норвежецът подари на своите приятели от "жълто-черния" клуб скъпи подаръци, с които да се сещат за него. По информация на "Bild" Холанд е раздал на всичките си 33-ма съотборници по един луксозен часовник "Ролекс".

Всеки от аксесоарите е оценен между 13 и 15 000 евро. Ценните подаръци пристигат чак от Нидерландия с 2 лимузини и специална опция за проба за всяка една от звездите на германския гранд.

Всеки от часовниците пристига със специална кутия, в която се намират 3 снимки. Едната е на тениска с номера на норвежеца, втората е на футболиста, който празнува попадение и третата е на състезателя с Купата на Германия в ръце.

Холанд помисли и за останалите в Борусия. На хората от персонала и различните етажи в клуба нападателят подари часовници "Omega", струващи между 5 и 7000 евро всеки.

Вижте снимки от сбогуването на футболиста с клуба от Бундеслига

Erling Haaland gifts Borussia Dortmund teammates and staff HALF A MILLION POUNDS worth of personalised Rolex and Omega watches as striker bids farewell ahead of Man City transfer https://t.co/uwdAthGmgE ⟶ via https://t.co/0I4IIflkwI pic.twitter.com/qQERpB4pOA

Erling Haaland gave each of his teammates an engraved Rolex watch and every member of Dortmund's backroom staff an OMEGA watch as a goodbye gift, per @BILD_Sport 💛 pic.twitter.com/QSyhgnx1PQ