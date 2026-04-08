Напираше да напусне Ливърпул, играта му се срина, а сега е склонен да остане на "Анфийлд"

Защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате е все по-склонен да удължи престоя си на "Анфийлд", тъй като навлиза в последните няколко месеца от настоящия си договор, пише фреският вестник "Екип". Според информаците, 26-годишният французин би искал да удължи договора си преди началото на Световното първенство по футбол през 2026 г. в Северна Америка.

Въпреки че испанските грандове се интересуват от играча, той изглежда е склонен да подпише нов договор с Ливърпул. Конате е с Ливърпул от юли 2021 г. Договорът му е до 30 юни 2026 г. Защитникът е отбелязал два гола в 42 мача през сезон 2025/26. Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 50 милиона евро.

Любопитното е, че през този сезон Конате на няколко пъти отказа да поднови договора си, като остави индикации, че иска да напусне клуба, за да продължи на друго място. Неговата форма обаче драстично спадна, като той разочарова с представянето си през кампанията. Това пък може да е причина за оттеглянето на интереса на други европейски грандове към него.

Ако Конате не подпише нов договор с Ливърпул, той ще стане свободен агент и ще може да премине в друг клуб без трансферна сума през лятото.

