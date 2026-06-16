Напуснете САЩ веднага! Политиката се намеси след първия мач на Иран на Световното (ВИДЕО)

Треньорът на иранския национален отбор по футбол заяви, че им е било наредено да напуснат САЩ и да се върнат в тренировъчната си база в Мексико само няколко часа след като снощи изиграха първия си мач от турнира. Равенството 2:2 срещу Нова Зеландия бе обременено с политическо напрежение в момент, в който Техеран и Вашингтон подписаха онлайн меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток. Очаква се окончателната сделка да се подпише на 19 юни в Женева, Швейцария.

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Треньорът Амир Галенои не каза кой е наредил на иранците да напуснат Щатите по-рано от планираното. Отборът очакваше да прекара нощта в Калифорния, за да се възстанови максимално след първия двубой, но след края на срещата било съобщено, че всички трябва незабавно да се качат на самолет за пътуване обратно до мексиканския град Тихуана, точно на юг от Сан Диего и от границата.

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"Нямаме време за възстановяване"

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„Те дори не ни дадоха време да се възстановим“, каза Галенои. „След мача днес ни казаха: „Трябва да заминете незабавно". За нас е много важно да имаме време за възстановяване, но ни поискаха да се качим на самолет и да се върнем в лагера си в Тихуана, и това наистина ни притеснява".

Капитанът на Иран Мехди Тареми каза, че отборът е издържал пет часа пътуване и проверки за сигурност по време на обикновено много краткото пътуване от Тихуана до района на Лос Анджелис в неделя.

„Честно казано, не знаем защо ни връщат обратно“, каза Галенои. „Мисля, че е много странно. Изглежда, че други планират вместо нас. Решенията за нас се взимат другаде. Трябваше да пристигнем две вечери преди мача, да останем тази вечер, за да си починем, и да се върнем утре по обяд. Нямаме представа защо. Мисля, че нашият отбор е може би най-потиснатият на Световното първенство".

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Останалите два мача на иранците в груповата фаза са срещу Белгия в Ингълууд, Калифорния, в неделя, след което идва пътуване до Сиатъл, щата Вашингтон, за да се изправят срещу Египет следващата седмица.