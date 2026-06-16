Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Първият мач на Иран на Световното първенство по футбол в САЩ: Зрелище безкрай

16 юни 2026, 6:14 часа 433 прочитания 0 коментара

В един истински луд мач отборите на Иран и Нова Зеландия завършиха наравно, но в голово шоу - 2:2. Мачът беше чакан с голям интерес предвид обстоятелствата, с които се сблъска Иран - безпрецедентно в историята на световните първенства тимът трябва да пътува за всеки свой мач на американска земя в деня на изиграването му и да си тръгва веднага след това. Ясно е, че при това положение няма вариант за аклиматизация, отделно налице е и умора.

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И въпреки това "персите" успяха на два пъти да се върнат в днешната среща от група G, след като Илайджа Джъст вкарваше голове за Нова Зеландия - в 7-та и в 55-тата минута. Рамин Резаян и Мохамад Мохеби обаче успяваха да изравнят - в 32-рата и 64-та минута. Голямата звезда на иранците в атака Мехди Тареми не можа да се разпише, като удари греда.

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Финалните минути на мача бяха особено запомнящи се, с положения и пред двете врати, които като по чудо не завършиха с гол. Всеки от двата тима можеше да спечели, но предвид вложените усилия и от двата отбора, както и показаната игра, равенството изглежда най-справедливо. Така, в група G, където са още Белгия и Египет, след първия кръг всеки отбор има по 1 точка, което прави нещата изцяло отворени - ОЩЕ: За 8 секунди Лукаку измъкна Белгия в един от най-оспорваните мачове на Мондиал 2026

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Иран отбор Нова Зеландия отбор Световно първенство по футбол 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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