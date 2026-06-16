Първият мач на Иран на Световното първенство по футбол в САЩ: Зрелище безкрай

В един истински луд мач отборите на Иран и Нова Зеландия завършиха наравно, но в голово шоу - 2:2. Мачът беше чакан с голям интерес предвид обстоятелствата, с които се сблъска Иран - безпрецедентно в историята на световните първенства тимът трябва да пътува за всеки свой мач на американска земя в деня на изиграването му и да си тръгва веднага след това. Ясно е, че при това положение няма вариант за аклиматизация, отделно налице е и умора.

Още: Програма на всички мачове на Световното днес – 16.06.2026

И въпреки това "персите" успяха на два пъти да се върнат в днешната среща от група G, след като Илайджа Джъст вкарваше голове за Нова Зеландия - в 7-та и в 55-тата минута. Рамин Резаян и Мохамад Мохеби обаче успяваха да изравнят - в 32-рата и 64-та минута. Голямата звезда на иранците в атака Мехди Тареми не можа да се разпише, като удари греда.

❤️🇮🇷 IRAN SCORES!!! 1-1



Ramin Rezain with the goal pic.twitter.com/fgiewpjQk0 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinkle) June 16, 2026

2-2. mohebi with the equalizer for iran 😭 new zealand's defense is all over the place. 4 goals already, this game is pure chaos. pic.twitter.com/WfVLj8llet — photon⁹⁷ 🍁 | 🇦🇷🇪🇸 (@Red_Mercury___) June 16, 2026

Финалните минути на мача бяха особено запомнящи се, с положения и пред двете врати, които като по чудо не завършиха с гол. Всеки от двата тима можеше да спечели, но предвид вложените усилия и от двата отбора, както и показаната игра, равенството изглежда най-справедливо. Така, в група G, където са още Белгия и Египет, след първия кръг всеки отбор има по 1 точка, което прави нещата изцяло отворени - ОЩЕ: За 8 секунди Лукаку измъкна Белгия в един от най-оспорваните мачове на Мондиал 2026