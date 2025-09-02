Нефт под "Анфийлд" или просто big biznis: Откъде Ливърпул изрови 500 000 000 евро и как спази финансовият феърплей?

Шампионът на Англия Ливърпул изпрати най-мащабния трансферен прозорец не само в клубната си история, но и въобще в световния футбол. В рамките на едно лято мърсисайдци похарчиха невероятните 446 милиона паунда, което се равнява на близо 513 милиона евро. По този начин "червените" подобриха рекорда на Челси, който похарчи 434,5 млн. паунда през лятото на 2023-а. На фона на тези харчове, възникват два въпроса: откъде Ливърпул изрови тази баснословна сума и как е възможно да спази финансовият феърплей?

Ливърпул постави трансферен рекорд в световния футбол

В социалните мрежи вече циркулират шеговити обяснения, сред които това, че под "Анфийлд" са открили залежи на петрол. На Балканите пък определят свършеното от спортния директор Ричард Хюз като "big biznis". Истината е, че Ливърпул действително свърши изключителен бизнес през това лято, но то бе продължение на усилена работа месеци и дори години по-рано. А факторите за това да се стигне до привличането на играчи на обща стойност близо половин милиард паунда са комплексни - Sky Sports обяснява част от тях.

"Червените" могат да си позволят големи харчове заради приходите, които имат

Финансовите правила във Висшата лига ограничават разходите на клубовете спрямо техните приходи. А Ливърпул има големи приходи. В последния си отчет мърсисайдци отчетоха оборот от 614 млн. паунда. За сравнение, Нюкасъл отчете оборот от 320 млн. паунда. "Червените" имаха големи спонсорски сделки, като например новото сътрудничество с Adidas, което според информациите ще струва 60 млн. паунда годишно през следващото десетилетие. Стадионът "Анфийлд" беше разширен, за да се увеличат приходите от мачовете и хотелиерските услуги.

През последните години Ливърпул получи и много парични премии от наградни фондове в Премиър лийг, Шампионската лига и останалите турнири. Ливърпул също така управлява умело разходите си за трансфери през последните трансферни прозорци, като през миналото лято бе привлечен единствено Федерико Киеза, който струваше едва около 12,5 млн. паунда на клуба. Всъщност Ливърпул е едва на седмо място сред клубовете от Висшата лига по нетни разходи от 2016/17 насам, включвайки и рекордните разходи на клуба от това лято.

Ливърпул похарчи 446 млн. паунда, но и прибра 228 милиона от изходящи трансфери

Ръководството на Ливърпул успя да постигне успех и в най-трудната област – генерирането на значителни приходи от продажбата на играчи. Това лято Луис Диас беше продаден за 65 млн. паунда, а Дарвин Нунес – за 56,6 млн. паунда. Това са най-високите суми, но имаше и значителни приходи от продажбата на по-малко известни играчи като Джарел Куанса (35 млн. паунда), Бен Доук (25 млн. паунда), Клуивин Келехър (18 млн. паунда) и Тайлър Мортън (15 млн. паунда). Общият приход от продадени играчи през това лято възлиза на 228,1 млн. паунда.

Дори Арсенал (257 млн. паунда) има по-големи нетни разходи това лято от Ливърпул (218,4 млн. паунда). Ливърпул е похарчил повече от всеки друг клуб в рамките на един трансферен прозорец. Но когато се приспаднат парите, генерирани от продажби, нетните разходи на клуба заемат четвърто място сред клубовете от Висшата лига от 2016 г. насам. Най-скъпите нови попълнения в отбора на Арне Слот са Александър Исак (125 млн. паунда), Флориан Вирц (116,5 млн. паунда) и Юго Екитике (79 млн. паунда), а по 30-40 милиона бяха дадени и за Милош Керкез, Джереми Фримпонг и Гиорги Мамардашвили.

А Ливърпул дори можеше да похарчи още 35 млн. паунда, но трансферът на Марк Гехи бе блокиран в последния момент от Кристъл Палас. В крайна сметка нетните разходи на Ливърпул, след като се извадят приходите от продадени играчи, възлизат на 218,4 млн. паунда. "Червените" свършиха невероятна работа през това лято, която подсказва само едно - Ливърпул иска да доминира английския и европейски футбол по начин, по който досега не го е правил. И поне на хартия изглежда, че ще го направят.