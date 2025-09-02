Войната в Украйна:

"Безпрецедентно": Тен Хаг побесня след уволнението си от Байер Леверкузен

Ерик тен Хаг остро разкритикува ръководството на Байер Леверкузен, след като беше уволнен от треньорския пост само след два мача от новия сезон в Бундеслигата.  Нидерландецът, който преди това е ръководил Аякс и Манчестър Юнайтед, заяви, че решението е дошло "като пълна изненада“, въпреки информациите в пресата, че позицията му е била под натиск от уикенда.

"Да се ​​разделиш с треньор само след два мача от първенството е безпрецедентно", казва Тен Хаг, цитиран от мениджърската му агенция. Леверкузен, който спечели титлата в Бундеслигата през 2024 г., откри сезона с поражение с 1:2 от Хофенхайм и пропиля преднина от 3:1 с играч повече, за да завърши наравно 3:3 срещу Вердер Бремен в събота. Единствената му победа дойде в Купата на Германия, 4:0 срещу Гросашпах от по-долните дивизии.

Според съобщенията, Тен Хаг бързо е загубил съблекалнята и подкрепата на клубните ръководители, включително главния изпълнителен директор Фернандо Каро и спортния директор Саймън Ролфес. По-късно Ролфес заяви, че е било грешка да назначи Тен Хаг за наследник на Шаби Алонсо, който премина в Реал Мадрид.

"Започнах тази работа с пълна убеденост и енергия, но за съжаление ръководството не беше склонно да ми даде времето и доверието, от които се нуждаех, за което дълбоко съжалявам“, каза Тен Хаг. "Това лято много ключови играчи, които бяха част от минали успехи, напуснаха отбора. Изграждането на нов, сплотен отбор е внимателен процес, който изисква както време, така и доверие", добави още той.

